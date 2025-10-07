Смолов выступил за увольнение Станковича из «Спартака»: «Они и без тренера сыграют»

«Мне кажется, тот сезон говорит о том, что анализ там не особо проводится. Был хороший отрезок, были проблемы. Но вместо того, чтобы над ними работать, по факту (был) уход от проблемы, попытка сделать что-то новое и, как следствие, проваленный сезон. Притом, что “Спартак” шел на втором или на третьем месте, сделал два дорогих трансфера в зимнее трансферное окно. Это, скорее, сигнал, что информация не анализируется. Поэтому я, скорее, за то, чтобы Станкович ушел. Они и без тренера сыграют, потому что там хорошие футболисты. Единственное — кого поставить (новым главным тренером)?» — заявил Смолов в эфире подкаста SMOL FM.