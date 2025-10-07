Ричмонд
Игнашевич ответил, готов ли пойти тренировать «Спартак»

Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич высказался о потенциальной возможности стать главным тренером московского «Спартака».

Источник: fc-baltika.ru

Игнашевич почти всю карьеру провел в составе принципиального соперника «Спартака» — московского ЦСКА.

— Вы можете представить, что когда-нибудь станете тренером «Спартака»?

— Нет, никогда. Без шансов. Там не примут, а свои — не поймут.

— В Италии часто тренеры ходят из одного клуба в другой.

— Потому что эти тренеры не играли за эти клубы всю карьеру, — заявил Игнашевич в эфире подкаста SMOL FM.

После 11 туров «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 18 очков в активе.