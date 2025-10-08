Ари: «Идеальный тренер для “Спартака”? Черчесов!»

— Это серьезные деньги! За такую сумму можно было подписать 8−10 хороших футболистов. В Европе или Бразилии, если хорошо поработать, реально найти качественных футболистов за 5, 7, 10 миллионов. А не за 20! И собрать сильную команду. Когда берешь одного дорогого футболиста, нужно закладываться на его адаптацию — к уровню единоборств, скоростям, чемпионату. Футбол сейчас не такой, как раньше. Да, легионеры, как я сказал ранее, помогают молодежи, но им самим нужно время, чтобы влиться в новую команду.