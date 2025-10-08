Ричмонд
Ари: «Идеальный тренер для “Спартака”? Черчесов!»

Экс-форвард красно-белых — о трансферах «Спартака», Погба в «Торпедо» и лимите на легионеров.

Источник: Спорт-Экспресс

Ари — одна из ярчайших звезд РПЛ 2010-х: бразилец сверкнул в «Спартаке», зажигал в «Краснодаре» и стал чемпионом в составе «Локомотива». А недавно сыграл в Кубке России за «Броук Бойз» в 39 лет.

Во время Кубка легенд Ари дал интервью «СЭ» — о «Спартаке», уходе из «Торпедо» и своем будущем.

«Спартак» для меня — лучший вариант продолжения карьеры

— Чем сейчас занимаетесь?

— Тренируюсь, держу себя в форме. Недавно сыграл за «Броук Бойз» в Кубке России…

— Вместе со Смоловым!

— Да, мы хорошо знаем друг друга и чувствуем на поле. Удалось даже забить.

— Какие планы на будущее? Цель — работать спортивным директором?

— Пока я играю, учусь и жду предложений. Если они поступят, рассмотрю.

— Ждете офера от «Спартака»?

— Это было бы идеально! Лучший вариант.

— Как с профессиональной точки зрения оцените российский футбольный рынок? В каком он состоянии?

— Здесь много талантливых молодых футболистов. Они действительно хороши. Но было бы полезно, если бы они чаще играли в Европе, набирались опыта. Впрочем, качественные легионеры тоже помогают. Например, с 2015 по 2020 год иностранцы постоянно поддерживали российских футболистов, делали их лучше.

Погба не был заинтересован в переезде в Россию

— Какой трансфер мог бы стать самым громким в вашей карьере менеджера?

— Марио Фернандес в «Торпедо». Если бы не травма, это было бы круто! Он ведь выступал за сборную России и ЦСКА — опытный и классный футболист.

— Удивило, что он завершил карьеру только недавно?

— Нет, но он сильно устал. Когда тебе за 35 и мучают травмы, это всегда тяжело.

— А история о Погба в «Торпедо» — правда?

— Да, я общался с его агентом, Рафаэлой Пиментой. Но она сказала, что Поль не заинтересован в продолжении карьеры в России.

— Сейчас он в «Монако».

— Думаю, у него было много предложений. Но, на мой взгляд, если бы российские клубы играли в Лиге Европы или Лиге чемпионов, все могло бы сложиться иначе.

— Как относитесь к лимиту на легионеров и его возможному ужесточению?

— Как иностранец скажу, что это не очень хорошо. Опытные легионеры всегда помогают молодым русским игрокам. Поэтому, если лимит ужесточат, станет меньше тех, кто возьмется за рост перспективных россиян. Например, в «Торпедо» я видел: команда молодая, но опыта ей не хватает. А когда рядом есть опытный игрок, он на поле, как старший, всегда поддержит.

Готов тренировать «Спартак»!

— Вы совсем недавно покинули «Торпедо» — не осталось ли ощущения, что с вами обошлись несправедливо?

— Да, такое чувство есть. Команда ни в чем не виновата, тренерский штаб — тоже. Мы серьезно работали, футболисты выкладывались. Но, честно, я до сих пор не понимаю, что там произошло. Один говорит одно, другой — другое.

— Что думаете о трансферной кампании «Спартака»? На игроков потратили под 100 миллионов евро, а результата нет.

— Это серьезные деньги! За такую сумму можно было подписать 8−10 хороших футболистов. В Европе или Бразилии, если хорошо поработать, реально найти качественных футболистов за 5, 7, 10 миллионов. А не за 20! И собрать сильную команду. Когда берешь одного дорогого футболиста, нужно закладываться на его адаптацию — к уровню единоборств, скоростям, чемпионату. Футбол сейчас не такой, как раньше. Да, легионеры, как я сказал ранее, помогают молодежи, но им самим нужно время, чтобы влиться в новую команду.

— Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?

— Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное — не тратить время на долгую адаптацию.

— Назовите фамилию.

— Например, Черчесов — отличный вариант.

— А Мостовой?

— И я, конечно! (Смеется.).

— Если сейчас предложат контракт, согласитесь?

— Естественно!

Микеле Антонов