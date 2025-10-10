Ахметзянов занял пост главного тренера «Оренбурга»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» в своем Telegram-канале объявил о назначении на пост главного тренера команды Ильдара Ахметзянова.
Срок соглашения с 41-летним россиянином не уточняется. В четверг клуб Первой лиги «КАМАЗ» из Набережных Челнов сообщил, что Ахметзянов покинул пост главного тренера команды и продолжит карьеру в играющем в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Оренбурге».
Ахметзянов выступал в составе «КАМАЗа» в качестве футболиста с 2010 по 2014 год, а зимой 2017 года вошел в тренерский штаб команды. В 2020 году он был назначен на пост главного тренера.
Ранее босниец Владимир Слишкович покинул должность главного тренера «Оренбурга», которую он занимал с октября 2024 года. Под его руководством клуб завершил сезон-2024/25 в зоне вылета, на 15-м месте, однако сохранил прописку в РПЛ по решению Российского футбольного союза (РФС).