Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.50
П2
1.06
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
2
:
Чайка
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
6.80
П2
11.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.68
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.37
П2
11.00
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.60
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.93
П2
1.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.51
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Овчинников: «Зенит» собирает игроков, чтобы их «заколбасить»

Российский тренер Валерий Овчинников в разговоре с Metaratings.ru высказался о трансферной политике «Зенита» в отношении отечественных футболистов.

Источник: Metaratings.ru

«Может, “Зенит” собирает игроков, чтобы их “заколбасить”. Слово нехорошее, но так оно и есть. Попадая в их мохнатые лапы, игрок перестаёт играть — и это вопрос к “Зениту”, к руководству команды. Значит, надо идти в “Локомотив”. Это вопрос комплектации команды, и он довольно сложный. “Зенит” бразильской диаспорой добивался успехов, становился чемпионом, а сейчас чемпионство подзависло.

Чтобы изменить что-то глобально, нужно разобраться с руководством «Зенита», как и с руководством «Спартака» и «Краснодара». Картина в команде такая же: на поле восемь легионеров. Мы привыкли, что периферийная команда, вроде как колхозники, а они такие же, как «Зенит» и «Спартак». Как все, у кого есть финансовые возможности покупать игроков. Лучше поехать, купить готового, который, как они считают, лучше россиян. Но россияне умеют драться, они не визжат и не падают, а сражаются до конца", — сказал Овчинников.

После 11 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Сергея Семака занимает четвёртое место в турнирной таблице с 20 очками.

19 октября «Зенит» на выезде встретится с «Сочи» в матче 12-го тура, который начнётся в 14:30 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
19.10
Сочи
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.04
П2
1.40