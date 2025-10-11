Овчинников: «Зенит» собирает игроков, чтобы их «заколбасить»

«Может, “Зенит” собирает игроков, чтобы их “заколбасить”. Слово нехорошее, но так оно и есть. Попадая в их мохнатые лапы, игрок перестаёт играть — и это вопрос к “Зениту”, к руководству команды. Значит, надо идти в “Локомотив”. Это вопрос комплектации команды, и он довольно сложный. “Зенит” бразильской диаспорой добивался успехов, становился чемпионом, а сейчас чемпионство подзависло.
Чтобы изменить что-то глобально, нужно разобраться с руководством «Зенита», как и с руководством «Спартака» и «Краснодара». Картина в команде такая же: на поле восемь легионеров. Мы привыкли, что периферийная команда, вроде как колхозники, а они такие же, как «Зенит» и «Спартак». Как все, у кого есть финансовые возможности покупать игроков. Лучше поехать, купить готового, который, как они считают, лучше россиян. Но россияне умеют драться, они не визжат и не падают, а сражаются до конца", — сказал Овчинников.
После 11 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Сергея Семака занимает четвёртое место в турнирной таблице с 20 очками.
19 октября «Зенит» на выезде встретится с «Сочи» в матче 12-го тура, который начнётся в 14:30 по московскому времени.