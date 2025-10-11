Овчинников: «Зенит» собирает игроков, чтобы их «заколбасить»

Чтобы изменить что-то глобально, нужно разобраться с руководством «Зенита», как и с руководством «Спартака» и «Краснодара». Картина в команде такая же: на поле восемь легионеров. Мы привыкли, что периферийная команда, вроде как колхозники, а они такие же, как «Зенит» и «Спартак». Как все, у кого есть финансовые возможности покупать игроков. Лучше поехать, купить готового, который, как они считают, лучше россиян. Но россияне умеют драться, они не визжат и не падают, а сражаются до конца", — сказал Овчинников.