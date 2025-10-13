ESPN: «Аль-Ахли» готов заплатить «Зениту» за Педро 55 миллионов евро

Прошедшим летом «Аль-Иттихад» пытался подписать Педро, но сделка не состоялась. Саудовский клуб предложил почти 40 миллионов евро.
В случае перехода Пдеро в другой клуб «Коринтианс», из которого бразилец перешел в «Зенит» в феврале 2024 года за 9 миллионов евро, получит 2,5 процента от суммы сделки.
Педро имеет действующий контракт до конца 2028 года. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах.
