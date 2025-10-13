Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

ESPN: «Аль-Ахли» готов заплатить «Зениту» за Педро 55 миллионов евро

«Аль- Ахли» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Педро, сообщает ESPN. По информации источника, саудовский клуб готовит предложение в размере 55 миллионов евро за 19-летнего бразильца.

Источник: ФК "Зенит"

Прошедшим летом «Аль-Иттихад» пытался подписать Педро, но сделка не состоялась. Саудовский клуб предложил почти 40 миллионов евро.

В случае перехода Пдеро в другой клуб «Коринтианс», из которого бразилец перешел в «Зенит» в феврале 2024 года за 9 миллионов евро, получит 2,5 процента от суммы сделки.

Педро имеет действующий контракт до конца 2028 года. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах.

