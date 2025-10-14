Гендиректор «Ахмата» назвал идеальный лимит на легионеров в РПЛ: «Жду, что прислушаются»

«Пока не знаем, когда состоится встреча Минспорта с клубами РПЛ. Жду, что к нам прислушаются. Если бы не считали, что это возможно, то и не шли бы туда. Без дискуссии нет смысла нас собирать.



Для меня идеальный лимит — тот, который есть. Лучше пусть он будет таким, как сейчас», — передает слова Айдамирова корреспондент Sport24 Борис Королев.