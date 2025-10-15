Ричмонд
Станислав Черчесов объяснил, как изменилась РПЛ за 10 лет

Специалист отметил, что сейчас в лиге нет таких звездных игроков, как раньше.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сейчас в Мир — Российская премьер-лиге (РПЛ) нет таких звездных футболистов, какие были лет 10 назад. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов.

6 августа Черчесов возглавил «Ахмат». До этого последним клубом специалиста в РПЛ было московское «Динамо», которое он покинул в 2015 году.

«РПЛ изменилась. Конкуренция бывает в любой лиге. Другое дело, что тогда в “Динамо” у меня были Кевин Кураньи, Балаж Джуджак, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Самба, Владимир Габулов, Матье Вальбуэна, — сказал Черчесов. — В “Зените” играли Халк, Аксель Витсель, Эсекьель Гарай, Роман Широков, Андрей Аршавин и так далее. Сегодня таких имен я не замечаю. Другое дело, что есть конкурентная лига, на своем уровне идет конкуренция, идет интерес».