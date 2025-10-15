Станислав Черчесов объяснил, как изменилась РПЛ за 10 лет

«РПЛ изменилась. Конкуренция бывает в любой лиге. Другое дело, что тогда в “Динамо” у меня были Кевин Кураньи, Балаж Джуджак, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Самба, Владимир Габулов, Матье Вальбуэна, — сказал Черчесов. — В “Зените” играли Халк, Аксель Витсель, Эсекьель Гарай, Роман Широков, Андрей Аршавин и так далее. Сегодня таких имен я не замечаю. Другое дело, что есть конкурентная лига, на своем уровне идет конкуренция, идет интерес».