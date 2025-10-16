Аленичев назвал трех лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

«На первое место я бы поставил Алексея Батракова. Вторым — Максима Глушенкова, ярко сейчас выглядит, — сказал Аленичев. — Третьим, наверное, будет Матвей Кисляк. Хотя и Кирилл Глебов хорош, можно тоже отметить. Но Батраков точно на первом месте. Кстати, Наиль Умяров тоже прибавляет».