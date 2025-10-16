Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.74
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
6.09
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2

Аленичев назвал трех лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

Ими являются Алексей Батраков, Максим Глушенков и Матвей Кисляк.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитники Алексей Батраков из московского «Локомотива», Максим Глушенков из петербургского «Зенита» и Матвей Кисляк из ЦСКА являются лучшими футболистами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«На первое место я бы поставил Алексея Батракова. Вторым — Максима Глушенкова, ярко сейчас выглядит, — сказал Аленичев. — Третьим, наверное, будет Матвей Кисляк. Хотя и Кирилл Глебов хорош, можно тоже отметить. Но Батраков точно на первом месте. Кстати, Наиль Умяров тоже прибавляет».

20-летний Кисляк в текущем сезоне РПЛ забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 11 матчах, 20-летний Батраков отличился 9 мячами и 3 передачами в 11 матчах. 26-летний Глушенков забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах.

