Аленичев назвал трех лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитники Алексей Батраков из московского «Локомотива», Максим Глушенков из петербургского «Зенита» и Матвей Кисляк из ЦСКА являются лучшими футболистами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.
«На первое место я бы поставил Алексея Батракова. Вторым — Максима Глушенкова, ярко сейчас выглядит, — сказал Аленичев. — Третьим, наверное, будет Матвей Кисляк. Хотя и Кирилл Глебов хорош, можно тоже отметить. Но Батраков точно на первом месте. Кстати, Наиль Умяров тоже прибавляет».
20-летний Кисляк в текущем сезоне РПЛ забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 11 матчах, 20-летний Батраков отличился 9 мячами и 3 передачами в 11 матчах. 26-летний Глушенков забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах.