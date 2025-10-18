Сможет ли ЦСКА доказать, что достоин лидерства. Интриги тура РПЛ

Полторы недели назад «Локомотив» в московском дерби на своем поле одержал яркую победу над «Динамо» со счетом 5:3. Хозяева открыли счет уже на 34-й секунде благодаря голу Даниила Пруцева, однако затем пропустили два мяча в ответ. В итоге футболистам удалось переломить ход игры и одержать победу. Сейчас «Локомотив» — единственная команда в РПЛ, не потерпевшая ни одного поражения. В активе москвичей шесть побед и пять ничьих. С 23 очками «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь предстоящему сопернику — ЦСКА.