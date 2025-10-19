Матчи с участием «Зенита» и «Динамо» завершат 12-й тур РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.62
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.37
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.85
П2
3.49
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.16
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.86
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.92
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.99
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.99
П2
4.26
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.88
П2
6.60
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.45
П2
2.87
Футбол. Лига Европы
22:00
Рома
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.59
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.87
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Селтик
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.84
П2
6.42
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.66
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Лилль
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.22
П2
5.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.66
П2
2.23
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.43
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.31
П2
2.88
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.37
Футбол. Лига конференций
22:00
АЗ
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.06
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хамрун Спартанс
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
6.24
X
4.57
П2
1.54
Футбол. Лига конференций
22:00
Линколн
:
Лех
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.40
П2
1.24
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.20
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Самсунспор
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.79
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Целе
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Сигма
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.41
П2
2.49
Футбол. Лига конференций
22:00
Университатя Кр
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.80
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2

Матчи с участием «Зенита» и «Динамо» завершат 12-й тур РПЛ

«Зенит» примет «Сочи», «Динамо» сыграет с «Ахматом».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Программа 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры «Сочи» — «Зенит», «Рубин» — «Балтика» и «Динамо» (Москва) — «Ахмат».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 12, 19.10.2025, 19:30
Динамо
2
Ахмат
2

В заключительном матче тура московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» встретится с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 19:30 мск. Команды являются соседями по турнирной таблице с 15 очками. При этом бело-голубые за счет дополнительных показателей идут на 8-м месте, а грозненцы — на 9-м. В августе «Ахмат» возглавил Станислав Черчесов, под его руководством команда не проигрывала семь матчей подряд в РПЛ, уступив только в прошлом туре действующему чемпиону России «Краснодару» (0:2).

Черчесов рассказал, что в клубе не думают о каких-либо задачах, касающихся верхней части турнирной таблицы. «Насколько реально войти в топ-8? У меня с арифметикой все нормально, я бы даже сказал, что хорошо. А если так нескромно, то отлично. Но, вообще, никаких таких задумок у нас нет. Мы готовимся от игры к игре, уехали сборники, хотелось бы, чтобы они приехали здоровыми и готовыми. Будем дальше играть в чемпионате», — сказал Черчесов ТАСС.

В прошлом туре между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном произошла словесная перепалка, в результате которой первый был удален. Позднее «Ахмат» потребовал провести расследование в отношении Сперцяна из-за возможных расистских высказываний. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза начал разбирательство, но позднее клубы и РПЛ примирили игроков. Тем не менее Ндонг пропустит матч из-за красной карточки.

О других матчах дня

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 12, 19.10.2025, 14:30
Сочи
0
Зенит
3

В первой игре воскресенья петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Сочи». Матч начнется в 14:30 мск. «Зенит» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, сочинцы с 5 очками располагаются на последней, 16-й позиции.

Для «Зенита» неплохой новостью стало возвращение к тренировкам самого дорогого футболиста прошедшего трансферного окна бразильского полузащитника Жерсона. Он не выходит на поле с конца августа из-за повреждения.

«Над восстановлением он работает с большим желанием, — сказал журналистам главный тренер “Зенита” Сергей Семак. — Сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с ней. Старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции функциональные, игровые. Потому что, думаю, игрок очень качественный при работе его с мячом. Здесь нет никаких вопросов. Надо набрать ему хорошую форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 12, 19.10.2025, 17:00
Рубин
0
Балтика
3

Также в воскресенье казанский «Рубин» дома сыграет с калининградской «Балтикой», матч начнется в 17:00 мск. У хозяев пока под вопросом участие полузащитника Далера Кузяева, который в прошлом матче был госпитализирован из-за перелома носа и сотрясения мозга. Позднее его выписали из больницы, он проходит восстановление под наблюдением врачей клуба. «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками, «Балтика» с 20 очками идет 5-й.

Программа 12-го тура стартовала в субботу. В этот день тольяттинский «Акрон» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» (1:0), самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), московский «Спартак» дома разошелся миром с «Ростовом» (1:1), «Краснодар» в гостях оказался сильнее махачкалинского «Динамо», московский «Локомотив» на домашнем стадионе разгромил столичный ЦСКА (3:0).