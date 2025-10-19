Ричмонд
«Зенит» разгромил «Сочи», продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды.

Источник: ФК "Зенит"

ТАСС, 19 октября. Петербургский «Зенит» со счетом 3:0 победил «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти).

По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника «Зенита» Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.

На 87-й минуте на замену вышел полузащитник «Зенита» Жерсон. Бразилец не выступал с августа из-за повреждения.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8 матчей, во всех турнирах — 12 игр. Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 9 августа на выезде в игре национального первенства с грозненским «Ахматом» (0:1).

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает 4-е место с 23 очками, «Сочи» идет на последней, 16-й позиции, набрав 5 очков. В следующем туре «Зенит» 26 октября примет московское «Динамо», «Сочи» днем позднее сыграет в гостях против «Ахмата».

До этого команды проведут матчи заключительного тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Зенит» 22 октября сыграет дома с «Оренбургом», «Сочи» на следующий день проведет гостевую встречу с «Краснодаром».

Сочи
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Фишт, 8273 зрителя
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Семак
Голы
Зенит
Нуралы Алип
13′
Густаво Мантуан
54′
Андрей Мостовой
86′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
7
Антон Зиньковский
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
86′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
73′
27
Кирилл Заика
8
Михаил Игнатов
73′
19
Александр Коваленко
45
Франсуа Камано
45′
86′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
46′
20
Дмитрий Васильев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
73′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
73′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
87′
9
Сантос да Силва Жерсон
20
Педро
29′
87′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
39′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Сочи
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
19
8
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти