«Балтика» догнала «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Рубин»

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Брайан Хиль с передачи Тентона Йенне уже на 7-й минуте. Второй гол калининградской команды оформил Максим Петров на 19-й минуте игры, его ассистентом выступил Николай Титков. Третий гол оказался на счету Мингияна Бевеева, который забил на 80-й минуте после передачи Сергея Пряхина.
В начале второго тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти, однако 11-метровый удар не сумел реализовать Мирилинд Даку.
В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» поднялась на пятое место, сравнявшись по очкам с петербургским «Зенитом» — 23. «Рубин» расположился на седьмой позиции, имея в активе 18 очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».
В следующем матче национального первенства калининградский клуб 26 октября на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом», матч начнется в 15:15 по московскому времени. Казанская команда в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром», стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
Рашид Рахимов
Андрей Талалаев
Брайан Александр Хиль
(Тентон Йенне)
7′
Максим Петров
(Николай Титков)
19′
Мингиян Бевеев
(Сергей Пряхин)
80′
Мирлинд Даку
52′
38
Евгений Ставер
27
Алексей Грицаенко
2
Егор Тесленко
89′
12
Андерсон Арройо
6
Угочукву Иву
65′
10
Мирлинд Даку
99
Дардан Шабанхаджай
51
Илья Рожков
84′
4
Константин Нижегородов
70
Дмитрий Кабутов
84′
23
Руслан Безруков
22
Велдин Ходжа
69′
19
Олег Иванов
14
Далер Кузяев
69′
43
Жак-Жюльен Сиве
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
20′
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
68′
17
Владислав Саусь
63′
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
46′
90
Чиносо Оффор
73
Максим Петров
68′
86′
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
58′
4
Натан Гассама
22
Николай Титков
71′
19
Сергей Пряхин
10
Илья Петров
58′
77
Эльдар Чивич
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти