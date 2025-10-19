«Балтика» догнала «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Рубин»

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Брайан Хиль с передачи Тентона Йенне уже на 7-й минуте. Второй гол калининградской команды оформил Максим Петров на 19-й минуте игры, его ассистентом выступил Николай Титков. Третий гол оказался на счету Мингияна Бевеева, который забил на 80-й минуте после передачи Сергея Пряхина.