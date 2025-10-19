«Не понимают, где свистеть»: тренер «Зенита» Семак раскритиковал судей

«Много вопросов, но я этого не понимаю. Может, кто-нибудь объяснит, но объяснение тоже не происходит по тем или иным решениям. Я думаю, и судьи не понимают, где свистеть. По мне, ошибки допускают все судьи, если мы говорим про судей, но должна быть последовательность определенная», — отметил специалист.
Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 12-й минуте открыл Нуралы Алип, второй гол петербургской команды оформил Густаво Мантуан, который реализовал пенальти на 54-й минуте. Финальный счет установил Андрей Мостовой на 86-й минуте, реализовав 11-метровый удар.
В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на четвертой строчке, набрав 23 балла. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего пять очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».
В следующем туре РПЛ «Зенит» на домашней арене сыграет с московским «Динамо» 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Сочи» 27-го числа на выезде сразится с грозненским «Ахматом», игра начнется в 19:30 мск.
Игорь Осинькин
Сергей Семак
Нуралы Алип
13′
Густаво Мантуан
54′
Андрей Мостовой
86′
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
7
Антон Зиньковский
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
86′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
73′
27
Кирилл Заика
8
Михаил Игнатов
73′
19
Александр Коваленко
45
Франсуа Камано
45′
86′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
46′
20
Дмитрий Васильев
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
73′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
73′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
87′
9
Сантос да Силва Жерсон
20
Педро
29′
87′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
39′
32
Лусиано Гонду
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти