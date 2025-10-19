Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
1
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
6.50
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.00
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.42
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

«Не понимают, где свистеть»: тренер «Зенита» Семак раскритиковал судей

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подверг критике судейство, заявив о непоследовательности арбитров. Его слова приводит официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

«Много вопросов, но я этого не понимаю. Может, кто-нибудь объяснит, но объяснение тоже не происходит по тем или иным решениям. Я думаю, и судьи не понимают, где свистеть. По мне, ошибки допускают все судьи, если мы говорим про судей, но должна быть последовательность определенная», — отметил специалист.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 12-й минуте открыл Нуралы Алип, второй гол петербургской команды оформил Густаво Мантуан, который реализовал пенальти на 54-й минуте. Финальный счет установил Андрей Мостовой на 86-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на четвертой строчке, набрав 23 балла. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего пять очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем туре РПЛ «Зенит» на домашней арене сыграет с московским «Динамо» 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Сочи» 27-го числа на выезде сразится с грозненским «Ахматом», игра начнется в 19:30 мск.

Сочи
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Фишт, 8273 зрителя
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Семак
Голы
Зенит
Нуралы Алип
13′
Густаво Мантуан
54′
Андрей Мостовой
86′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
7
Антон Зиньковский
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
86′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
73′
27
Кирилл Заика
8
Михаил Игнатов
73′
19
Александр Коваленко
45
Франсуа Камано
45′
86′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
46′
20
Дмитрий Васильев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
73′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
73′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
87′
9
Сантос да Силва Жерсон
20
Педро
29′
87′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
39′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Сочи
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
19
8
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти