Саввиди возвращается в «Ростов»? Похоже, владелец ПАОК получит акции Арутюнянца

Кажется, история с передачей власти в «Ростове» подходит к концу. По данным инсайдера Ивана Карпова, в ближайшее время возглавить южный клуб должен российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди.
Давние слухи сбываются
Источник утверждает, что официально объявить о приходе Саввиди ростовчане должны до конца октября — 66-летний предприниматель станет президентом клуба. Позднее он же должен получить 49% акций «Ростова», которые сейчас принадлежат бывшему президенту желто-синих Арташесу Арутюнянцу. По информации инсайдера, Саввиди также получит 25,99% акций от Ростовской области, что сделает «Ростов» частным клубом.
Впервые о возвращении Саввиди публично заговорили несколько месяцев назад — в феврале 2025 года «РБ Спорт» сообщил об интересе бизнесмена к желто-синим. На тот момент Арутюнянц уже долгое время сам планировал выкупить 25,99% акций у области, но помешала смена власти в регионе. В ноябре 2024-го губернатор Василий Голубев ушел в отставку, а ставший и. о. Юрий Слюсарь зимой приостановил приватизацию.
Сам Арутюнянц в мартовском разговоре с «СЭ» заявил, что не верит в интерес Саввиди: «Иван Игнатьевич — человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие-то действия в отношении клуба, то, я думаю, в первую очередь поговорил бы со мной. А действовать за чьей-то спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения».
Однако разговоры о различных сценариях смены власти в «Ростове» не утихали всю весну. Параллельно команда успела занять восьмое место в РПЛ и выйти в суперфинал FONBET Кубка России, где проиграла ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).
Лето прошло относительно спокойно (хотя и без трансферов), но уже в начале октября Арутюнянц покинул пост президента «Ростова», который занимал с 2017 года, оставшись в совете директоров. Причины он объяснять не стал. «Это решение было непростым, так как “Ростов” для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет. Это было незабываемое время. Для меня было честью быть президентом моего родного и любимого клуба», — сказано в заявлении Арутюнянца.
По данным «СЭ», мысль об уходе зрела давно и была связана с изменениями в структуре клуба. В начале лета управление «Ростовом» перешло к совету директоров, принятие решений затруднилось. Кроме того, Арутюнянц был не согласен с зачастую спорными действиями нового генерального директора «Ростова» Игоря Гончарова.
На данный момент Арутюнянц остается в совете директоров, но должность президента теперь вакантна. Если верить Карпову — ненадолго.
Возвращение к истокам
Напомним, ранее Саввиди уже занимал должность президента «Ростова» — с 2002 по 2005 год. Именно при бизнесмене клуб получил свое нынешнее название, до 2003 года желто-синие носили имя «Ростсельмаш».
Позднее Саввиди не раз оказывался близок к клубу. С 2015-го по 2016-й связанные с предпринимателем компании спонсировали «Ростов», а сам он неоднократно выделял деньги на функционирование команды. «Я не живу проблемами футбольного клуба “Ростов”. Я живу интересами города. Это разные вещи. Ростов-на-Дону — это город, в котором я живу, который я люблю. Попросили быть спонсором — не кто-то с улицы попросил. Пришел глава региона в августе прошлого года и сказал, что в очередной раз футболисты с тренером бастуют, не хотят выходить на тренировку и игру. И уже на следующий день я перевел деньги», — рассказывал Саввиди о спонсорстве.
Нынешний заход, если он состоится, станет уже третьим для бизнесмена. И, если инсайды о количестве акций правдивы, самым капитальным.
Артем Белинин