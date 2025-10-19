Саввиди возвращается в «Ростов»? Похоже, владелец ПАОК получит акции Арутюнянца

Лето прошло относительно спокойно (хотя и без трансферов), но уже в начале октября Арутюнянц покинул пост президента «Ростова», который занимал с 2017 года, оставшись в совете директоров. Причины он объяснять не стал. «Это решение было непростым, так как “Ростов” для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет. Это было незабываемое время. Для меня было честью быть президентом моего родного и любимого клуба», — сказано в заявлении Арутюнянца.