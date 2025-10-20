Андрей Ещенко: «Пускай Станкович работает в “Спартаке”, а в конце сезона посмотрим»

— В «Кубани» оставалось много игроков из первой лиги, откуда команда вылетела в позапрошлом сезоне с последнего места. Сейчас они опустились до того, что оказались в «серебре» (группа «серебро» второй лиги — фактически четвертый по значимости дивизион в чемпионате России после РПЛ, первой лиги и группы «золото» второй лиги. — «Известия»). Надо было что-то менять, потому что невозможно решать задачи с командой, которая проделала такой путь вниз за два сезона. Плюс не забывайте, что там должны быть «лимитчики» (молодые футболисты, которых по регламенту обязана задействовать в матче каждая команда. — «Известия»). Мы изначально сейчас взяли «лимитчиков» — это инвестиция на перспективу. И эти ребята на ближайшие два-три года могут закрыть для «Кубани» вопрос с лимитом.