Андрей Ещенко: «Пускай Станкович работает в “Спартаке”, а в конце сезона посмотрим»

В 2022 году бывший защитник сборной России Андрей Ещенко завершил карьеру футболиста. На клубном уровне он в высших лигах национальных чемпионатов выступал за киевское и московское «Динамо», нижегородскую «Волгу», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и краснодарскую «Кубань», а главных успехов добился в московском «Спартаке», с которым в 2017 году стал чемпионом России. После завершения карьеры он работал в академии «Спартака», в 2023 году перешел в «Кубань» на должность руководителя программы развития молодежного футбола, год спустя стал ассистентом главного тренера основной команды, а с лета 2025-го работает главным тренером «Кубани» во второй лиге.
В интервью «Известиям» Ещенко рассказал о своей нынешней деятельности, оценил выступление «Спартака», идущего на шестом месте в РПЛ, призвал оставить на своем посту главного тренера красно-белых Деяна Станковича, порассуждал о будущем недавно завершившего карьеру футболиста Дениса Глушакова, поделился впечатлениями от посещения общероссийской тренерской конференции в Москве и вспомнил самые жесткие сборы у бывшего наставника «Химок» Павла Яковенко, под руководством которого играл в первой лиге в 2005 году.
— Что для себя почерпнули на тренерской конференции?
— В первый раз был на таком мероприятии, поскольку только недавно начал заниматься тренерской деятельностью. Когда пришло письмо с приглашением, я сразу ответил, что приеду, потому что хочется пообщаться с коллегами, пообсуждать нашу работу, услышать что-то новое о тенденциях в тренерской деятельности. Плюс увидеться с теми, кто меня когда-то тренировал в разное время. Было познавательно и интересно. Много интересных мыслей услышал от коллег, стараюсь чему-то учиться. Такие мероприятия можно проводить минимум два раза в год.
— Какие наиболее интересные мысли услышали?
— Что надо больше работать — с этим я согласен. Что надо уделять много внимания детскому спорту. А то бывает, что во взрослые команды приходят игроки, не понимающие основных требований футбола.
— «Больше работать» — это в смысле больше тренироваться?
— Не только это. В первую очередь речь, конечно, о физике и технике. Но важен и умственный момент. Потому что наши футболисты должны на футбольном поле не только быстро бегать, но еще и быстро думать.
— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в своей речи на конференции сказал, что многие современные футболисты приезжают на машине на тренировку за 15 минут, час потренируются, сходят в душ и сразу уедут. Он считает, что этого мало. А как на ваш взгляд?
— Смотря какой тренировочный процесс. За час можно проделать столько работы и совершить столько действий, сколько другой будет делать три часа. Всё зависит индивидуально от каждого футболиста, от того, что он хочет и как хочет. Мы должны ему в этом помогать и развивать его.
— Кто из ваших бывших тренеров повлиял на то, как вы сейчас работаете?
— Да каждый по-разному. Юрий Палыч Семин, например, показал, как строить коллектив и держать его. В плане дисциплины многое увидел у Фабио Капелло. «Физика» — это Павел Александрович Яковенко, который у нас в «Химках» делал по четыре тренировки в день. У каждого брал по чуть-чуть. Плюс свои мысли. Как на той же конференции сказал мне Рашид Маматкулович Рахимов (главный тренер «Рубина». — «Известия»): «Каждые свои действия и мысли ты должен правильно строить и направлять».
— О жестких тренировках Яковенко до сих пор ходят легенды. Вы можете представить, что кто-то будет в современном футболе давать такие адские нагрузки на сборах, какие давал он вам в «Химках» 20 лет назад?
— Я бы тоже хотел такие тренировки делать. Но тут есть разные нюансы и проблемы. Например, прилетев из Владивостока, ты не можешь своей команде устроить даже две тренировки в день. Нужно восстановление. Если это на сборах делать, то почему бы и нет. Главное, чтобы для этого были условия.
— Какие?
— Для начала бюджет, чтобы поехать зимой на сбор в Турцию. А там должны быть тренажерка, бассейн, песок и футбольные поля хорошего качества. Когда всё это есть, можно хоть по пять тренировок в день делать.
— Современные футболисты, привыкшие к более щадящему режиму, воспримут это адекватно?
— Современный футболист должен подстраиваться под все реалии и видение того тренера, который у него есть сегодня. Если тот хочет дать пять тренировок в день — значит, должно быть пять тренировок. Понятно, что сейчас футболисты сами по себе не такие здоровые, как раньше. Но думаю, что за счет повторности подобных занятий можно выработать необходимую выносливость и физическую готовность. Особенно если есть желание. Если футболист хочет чего-то добиться в карьере, значит, надо чем-то жертвовать. А обычно нам приходится жертвовать здоровьем и временем на общение с близкими.
— Кто-то из ваших игроков в нынешней «Кубани» мог бы выдержать сборы у Яковенко?
— Не все ребята. И не все тренировки. Но пару таких занятий точно бы выдержали.
— Когда председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович вспомнил, что «Кубань» с 2000 года сменила 47 главных тренеров, вам страшно за свое будущее не стало?
— Страшно не стало, но я этот список хочу сфотографировать и потом показать клубу (улыбается).
— Зачем?
— Чтобы знали, что о «Кубани» помнят и говорят.
— Вы хоть половину этих уволенных тренеров знаете и помните?
— Чуть-чуть помню. Я же играл за «Кубань» полтора года.
— Все эти смены тренеров были при абсолютно разных руководителях и владельцах. При нынешних ощущаете, что они дадут вам время на работу?
— Ну у нас сейчас произошла смена вектора развития клуба. Пытаемся изменить определенные подходы, чтобы на длинной дистанции «Кубань» начала подниматься.
— В чем изменился вектор развития?
— В «Кубани» оставалось много игроков из первой лиги, откуда команда вылетела в позапрошлом сезоне с последнего места. Сейчас они опустились до того, что оказались в «серебре» (группа «серебро» второй лиги — фактически четвертый по значимости дивизион в чемпионате России после РПЛ, первой лиги и группы «золото» второй лиги. — «Известия»). Надо было что-то менять, потому что невозможно решать задачи с командой, которая проделала такой путь вниз за два сезона. Плюс не забывайте, что там должны быть «лимитчики» (молодые футболисты, которых по регламенту обязана задействовать в матче каждая команда. — «Известия»). Мы изначально сейчас взяли «лимитчиков» — это инвестиция на перспективу. И эти ребята на ближайшие два-три года могут закрыть для «Кубани» вопрос с лимитом.
— В сентябре в Краснодаре впервые с февраля 2022 года открылся аэропорт. Легче стало готовиться к матчам с учетом того, что «Кубань» снова может отправляться на выездные игры на самолете?
— Нашим соперникам, которые приезжали к нам, стало легче. А нам пока нет, поскольку еще не летали напрямую. К нам приезжало недавно «Торпедо Миасс» из Челябинской области — прилетели прямым рейсом в Краснодар и прямым рейсом улетели назад. А у нас после открытия аэропорта был выезд только в Калугу — но мы туда поехали на автобусе. 17 часов в дороге.
— Почему? Денег не было на самолет?
— Так изначально было просто запланировано. И не так просто купить билеты в последний момент. Мы посмотрели наш бюджет, сколько нам будет стоить это всё, как добираться. И решили оптимизировать расходы, не меняя изначального плана. Будем надеяться, дальше будет полегче, когда станем летать.
— Как вам формат второй лиги с делением турнира на несколько дивизионов и групп?
— Мне нравится. Постоянная интрига в турнире, всё может поменяться в таблице после каждого тура. И команды в целом равные. Да, у кого-то есть игроки помастеровитее, но и такие клубы можно обыгрывать. Плюс ты в «серебре» можешь отыграть четыре-пять месяцев, занять первое место, выйти в «золото», подготовиться к этому турниру за зиму, отыграть весной в «золоте» три-четыре месяца и выйти в первую лигу. Хороший формат, интересный.
— Руководство «Кубани» перед вами ставило задачу за определенный срок вернуться в первую лигу?
— Да, но сначала надо как можно быстрее вернуться в «золото».
— Есть для этого потенциал?
— Есть и был. Но на поле выходят футболисты — от них всё зависит. А на словах мы можем говорить всё что угодно.
— Какое сейчас в городе отношение к «Кубани»? Долгие годы это была главная команда региона, но сейчас, когда ее давно нет в РПЛ, «Краснодар» не забрал к себе окончательно внимание людей?
— Понятно, что «Краснодар» добился фантастических результатов. И, если у тебя не будет результата, болельщики не будут приходить на твои матчи. Но все-таки когда мы в позапрошлом сезоне играли в первой лиге, там собиралось много народу. И когда я играл за «Кубань», на нас собирался полный стадион.
— Вы играли во времена, когда у «Краснодара» не было своего нового стадиона, он не так много отыграл в РПЛ и не особо превосходил «Кубань» по результатам.
— Ну да, сравнения с теми временами, наверное, не очень уместны. Но я уверен, «Кубани» можно вернуть популярность. Для этого просто нужно выстроить эффективный клуб, эффективную вертикаль. Здесь нужны люди, которые хотят работать и развивать клуб, поднять его как можно выше. Нынешнее руководство «Кубани» заинтересовано в этом, тренерский штаб тоже. Надо всё делать сообща, тогда мы добьемся своих целей.
— Недавно в Химках прошел прощальный матч Дениса Глушакова, среди участников которого не хватало вас с учетом вашей дружбы и долгих лет совместной игры.
— Да, не смог там быть, поскольку как раз в тот день играли с «Калугой». Но я Дениса и так поздравил. Сказал спасибо за приглашение, хоть у меня не получилось.
— Как думаете, чем он теперь займется?
— Думаю, пока он никуда не пойдет. Будет дальше ездить на разные мероприятия РФС по регионам, где он часто бывает в качестве звездной персоны. Может, снова уйдет в медийку, как он уже поиграл в Медиалиге за СКА у Басты. А дальше уже, возможно, зайдет в какую-то команду — тренером или спортивным директором. Мне кажется, ему больше подходит роль спортивного директора.
— Он не раз говорил, что хочет вернуться в «Спартак». Может там получить работу с учетом того, как на него в конце карьеры в клубе ополчились фанаты из-за конфликта с Массимо Каррерой?
— Почему бы и нет? Рано или поздно, может быть, вернется.
— Как вам нынешний «Спартак»?
— Интересно.
— Расшифруете?
— Интересно. Может выиграть. Но может и проиграть. Нет какой-то стабильности и конкретики.
— Похоже на то, что было при вас в последние сезоны? Например, при Каррере после чемпионства?
— Там уже тренер начал мудрить.
— Вы про то, как незадолго до отставки он отправил вас с Глушаковым в дубль за лайки в соцсетях под критическими постами в его адрес?
— Да-да-да. И от этого всё пошло как снежный ком. Одно за другим. Результата нет — и всё началось. «Спартак» ведь под давлением всегда. У нас в чемпионский сезон было всё хорошо, но кому-то захотелось еще улучшить. А получилось только ухудшить.
— Вы после ухода Карреры из «Спартака» хоть раз с ним виделись?
— Только в отеле, когда он приезжал на какое-то мероприятие. Мы поздоровались, но особо не разговаривали. Со мной поступили не по-человечески. Всё равно какой-то отпечаток негатива есть. Хотя пообщаться и поздороваться с ним могу.
— Надо ли увольнять Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака»?
— Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, «Спартак» сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время.
— Удивлены тому, как в последний год «Спартак» стал тратить десятки миллионов евро на трансферы, как не тратился никогда в истории?
— Большие деньги, да. Большие деньги пришли. Потому что сейчас «Лукойл» стоит за клубом, а до этого был один Федун. Может быть, в этом весь ответ.
— По вашему опыту, если в сложившуюся команду приходит со стороны новичок за большие деньги, это вносит дисбаланс в коллектив?
— Если приходит хороший сильный игрок, то все спокойно это воспримут.
— А если кто-то вроде Марко Петковича, который пришел в «Спартак» сразу после чемпионского сезона, не заиграл, и за этот трансфер критиковали Карреру, а также друживших с ним посредников Марко Трабукки и Тимура Гурцкая?
— Это зависит от конкретных футболистов. Если ты сильнее пришедшего новичка, будешь играть. Просто иногда непонятно, зачем смешить такими трансферами людей. Но в целом у каждого бывают свои взлеты и падения.
— Сами мечтаете вернуться в «Спартак»?
— Сначала «Кубань» надо вывести на определенный уровень, чтобы там была выстроена определенная вертикаль и всё было стабильно. А так, конечно, любой мечтает вернуться в «Спартак».
Алексей Фомин