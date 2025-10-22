Легендарный клуб РПЛ прекратит существование в нынешнем виде? Что ждет дерзкий «Ростов»

На днях Арташес Арутюнянц покинул пост президента клуба (при этом пока владеет 49% акций клуба). Про вероятный уход пишут с момента, когда на место прошлого губернатора Голубева пришел Юрий Слюсарь. Все стало яснее, когда летом с сайта клуба пропала фигура Арташеса Владимировича. Хотя, например, там никогда не было Рустема Сайманова, который внештатно помогал вести дела клуба — так что знак приметный, но не самый важный.