Легендарный клуб РПЛ прекратит существование в нынешнем виде? Что ждет дерзкий «Ростов»

«Ростов» — точно один из главных региональных клубов РПЛ. Дерзкий, эффективный, вечно кусающий «Спартак» и других топов. От такого понятного образа, похоже, скоро мало что останется.
«Ростов» — большой ньюсмейкер последних месяцев. Уход президента Арутюняца, вероятное включение Саввиди, Федотов, Кержаков — слухов море. Вкратце — о главном.
Что по президенту? Версий несколько
На днях Арташес Арутюнянц покинул пост президента клуба (при этом пока владеет 49% акций клуба). Про вероятный уход пишут с момента, когда на место прошлого губернатора Голубева пришел Юрий Слюсарь. Все стало яснее, когда летом с сайта клуба пропала фигура Арташеса Владимировича. Хотя, например, там никогда не было Рустема Сайманова, который внештатно помогал вести дела клуба — так что знак приметный, но не самый важный.
Интереснее, что новый губернатор сходу начал рулить регионом по-новому — например, сразу запретил строить новые многоэтажные ЖК. А те комплексы, которые уже получили лицензию на застройку, «тщательно проверялись».
Так вышло, что один из важных бизнесов уже экс-босса «Ростова» — именно застройка. Через холдинг «Лернако» (где Арутюнянц единственный владелец) занимался «реализацией девелоперских проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости, гостиничных и туристических комплексов, спорта и культуры» и «владел рядом специализированных застройщиков и дочерними компаниями».
Голубева, как и очень многих чиновников, которые были вокруг него, силовики терзают до сих пор. Если бы не депутатская неприкосновенность, которую требовали снять с экс-губернатора области, дела завернулись бы интереснее. С прошлой осени под следствием десятки чиновников — министры и главы районов.
При этом по-футбольному с клубом все было окей — даже после ухода Карпина и всех прочих потрясениях. Дошли до финала Кубка, не посыпались после продажи лидеров Глебова, Комличенко и Осипенко. Несмотря на долги и хаос (футболисты, например, узнали о уходе Арутюнянца из интернета) сейчас уверенно идут в середине таблицы.
На место нового босса в медиа сейчас сватают примерно всех, у кого есть деньги и понимание, где находится «Ростов». Тем не менее, главные герои — Андрей Чайка и Иван Саввиди.
Андрей — владелец «Чайки», которая сейчас с огромными финансовыми проблемами плетется в конце Первой лиги с огромной группой футболистов агента Андреева.
В «Ростове» уже пытается работать Игорь Гончаров, который до этого трудился в Песчанокопском. Как утверждают СМИ, «Гончаров подал в суд на компанию-спонсора “Ростова”, которая задерживала выплаты клубу» и «пошел по рынку, начав предлагать сотрудничество букмекерским конторам, имея действующий беттинговый клубный контракт».
На время, пока в клубе нет босса, говорить начал именно он. Были такие цитаты:
- — «Лернако» (= Арутюнянц) — акционер. Влиять [на политику клуба], наверное, он будет. В конце концов, он житель Ростова и болеет за команду, как и все мы. Мы постараемся приложить максимум усилий.
- «Ивана Саввиди все знают. Он получил звание Почетного гражданина области. Поздравляю его с этим — просто так заслуги не раздают. В нулевых он уже был руководителем [ “Ростова”], в золотые времена он финансировал клуб. Почему нет? Неплохой вариант. Чайка? Человек предан футболу. Вкладывает все в него».
Занимательная эквилибристика, из которой ничего неясно. Человек, владеющий 49% акций клуба, по определению должен влиять на политику клуба. Учитывая, что 51% — все еще за областью. Арташес несколько раз подчеркивал, что заинтересован в мажоритарном пакете акций, но область так и не провела аукцион, на котором бы решилась судьба акций.
Сам Андрей Чайка пока молчит — в отличие от Саввиди. Иван Игнатьевич — второй возможный патрон «Ростова».
- «Иван Саввиди не планировал и не планирует (ни при каких обстоятельствах) руководить клубом и заниматься его оперативным управлением. При этом “Группа Агроком”, понимая роль и значение ФК “Ростов” для жителей Ростовской области, готова оказать команде финансовую поддержку», — цитата «Агрокома», холдинга Саввиди.
- «Задачу вернуться в “Ростов” не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему “нет” не скажу. Если надо будет завтра спасти клуб, я сделаю точно так же, как сделал это при Голубеве. Дам деньги. При этом, возможно, буду участвовать в решении каких-то вопросов», — а это уже цитата самого Саввиди.
Будет или не будет заниматься операционкой и участвовать в решении каких-то вопросов (и не одно ли это и то же) — неясно. В чем бизнесовый интерес Саввиди «дать деньги», чтобы «спасти клуб», если не участвовать в управлении — тоже понимается с трудом.
Сейчас известно, что у клуба, по меньшей мере, долги порядка полумиллиарда рублей. Деньги с продажи Комличенко, Осипенко и Глебова (около 11 млн евро), похоже, пошли на оптимизацию, которую с начала лета выворачивает Гончаров.
А что будет с Альбой и футболистами?
Очевидно, есть ненулевая вероятность, после зимы «Ростов» ощутимо изменится.
Группа футболистов агента Талаева, которые заходили в клуб при Рыскине или подписывали с контракт с агентом по ходу (Вахания, Лангович, Шанталий, Комаров, Голенков) востребованы на рынке и зимой вполне могут попроситься в другой клуб.
«Будущее Голенкова в “Ростове”? Если уход тренерского штаба и руководства команды произойдет, мы будем рассматривать другие варианты. Егор приходил непосредственно под этот менеджмент», — летом говорил Талаев, будто подчеркивая, что футболисты рассчитывают на определенных людей в руководстве.
Внутри клуба нет понимания и по будущему главному тренеру (хотя с Альбой сейчас все некисло). В телеграм-каналах проплывали подозрительные посты с лоббированием Владимира Федотова и Александра Кержакова. При этом область, по словам Гончарова, полностью доверяет Альбе.
Новости из «Ростова» появляются настолько часто, что каждое обновление ленты приносит новую историю. При этом никаких официальных заявлений от одного из самых медийно нераскрученных клубов РПЛ так и не было.
Автор: Марсель Арзуманян
