«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.90
П2
4.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
3
Все коэффициенты
П1
44.00
X
15.50
П2
1.18
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
6.28
П2
1.35
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.95
П2
5.02
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.00
П2
1.96
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
6.70
П2
13.00
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.30
П2
2.55
Футбол. Италия
перерыв
Удинезе
2
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
57.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
3
:
Овьедо
2
Все коэффициенты
П1
1.30
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.31
П2
5.76
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.08
П2
2.89
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.92
П2
2.53
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.47
П2
4.03
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.98
П2
1.34
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.29
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.99
П2
3.45
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.42
П2
7.12
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.55
П2
6.40
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.02
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.36
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.18
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Забитым мячом отметился Манфред Угальде (67-я минута).

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, на счету команды 8 очков.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Сочи». Встречи пройдут 2 ноября.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16253 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Ильдар Ахметзянов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Жедсон Фернандеш)
67′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
52′
5
Эсекиэль Барко
46′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
81′
14
Илья Самошников
7
Пабло Солари
87′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
90+2′
16
Хорди Томпсон
52′
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
11
Степан Оганесян
73′
37
Ду Кейрос
20
Дмитрий Рыбчинский
63′
8
Владислав Камилов
19
Алешандре Жезус
46′
30
Гедеон Гузина
57
Евгений Болотов
73′
77
Ацамаз Ревазов
90′
33
Ираклий Квеквескири
81′
9
Максим Савельев
Статистика
Спартак
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
1
1
Угловые
4
2
Фолы
17
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти