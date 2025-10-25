«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
Забитым мячом отметился Манфред Угальде (67-я минута).
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, на счету команды 8 очков.
В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Сочи». Встречи пройдут 2 ноября.
Деян Станкович
Ильдар Ахметзянов
Манфред Угальде
