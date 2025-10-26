Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«Зенит» и «Динамо» сыграют в центральном матче 13-го тура РПЛ

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится четырьмя матчами в воскресенье. В центральной игре уик-энда петербургский «Зенит» на своем поле встретится с московским «Динамо».

Матч пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 17:30 мск. «Зенит» с 23 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками располагается на 8-й позиции. На этой неделе обе команды одержали победы в заключительных матчах группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Динамо» стало вторым в квартете B, «Зенит» выиграл группу A. Команды встретятся в ¼ финала «пути РПЛ» в ноябре, первая игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 13, 26.10.2025, 17:30
Зенит
-
Динамо
-

«Игра точно будет интересной, в таких матчах обычно не бывает фаворита, но есть небольшое преимущество у “Зенита” за счет своего поля и болельщиков, но все будет зависеть от того, как будут играть команды, — сказал ТАСС бывший футболист “Динамо” и “Зенита” Игорь Семшов. — Но я думаю, что матч будет достаточно веселым в плане атакующих действий, никто обороняться и охранять счет не собирается. Сложно предположить насчет большого количества голов, никто не ожидал, что так пройдут матчи “Динамо” — “Локомотив” и ЦСКА — “Спартак”. Но однозначно голы будут, потому что атакующие линии у команд сильные, моменты будут точно».

Перед матчем у команд есть потери. Из-за травмы у «Зенита» не сыграет колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Также главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил журналистам, что из-за повреждения матч пропустит защитник Арсен Адамов. У «Динамо» из-за перебора желтых карточек не сыграет капитан и полузащитник Даниил Фомин. Также из-за повреждений матч должны пропустить полузащитник Антон Миранчук и вратарь Андрей Лунев. Помимо этого, от тяжелых травм продолжают восстанавливаться Артур Гомес, Луис Чавес, Милан Майсторович, также встречу рискуют пропустить Муми Нгамалё и Денис Макаров.

В последний раз «Динамо» на выезде обыграло «Зенит» в РПЛ 6 августа 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды. «Зенит» был сильнее в прошлом домашнем матче 10 августа 2024 года (1:0).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 13, 26.10.2025, 13:00
Акрон
-
Локомотив
-

Матчи лидеров

В первой игре дня московский «Локомотив» на выезде встретится с тольяттинским «Акроном». Матч начнется в 13:00 мск и в связи с подготовкой и проведением в Самаре международного форума «Россия — спортивная держава» пройдет в Саранске. «Локомотив» после 12 туров возглавил таблицу РПЛ с 26 очками, но после субботних игр столичный ЦСКА набрал 27 очков и оказался выше. «Акрон» с 11 очками располагается на 12-й позиции. За тольяттинцев должен сыграть 37-летний нападающий Артем Дзюба, который ранее в течение полутора сезонов выступал за железнодорожников.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 13, 26.10.2025, 19:45
Краснодар
-
Рубин
-

Также в воскресенье «Краснодар» примет казанский «Рубин», встреча начнется в 19:45 мск. Краснодарская команда с 26 очками располагается на 3-й позиции, «Рубин» (18) идет 7-м.

В другом матче дня калининградская «Балтика» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча начнется в 15:15 мск. Балтийцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Нижегородская команда с 6 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Программа 13-го тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день московский «Спартак» дома победил «Оренбург» (1:0), «Ростов» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), ЦСКА дома победил самарские «Крылья Советов» (1:0). 27 октября пройдет матч «Ахмат» — «Сочи».