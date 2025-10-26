«Зенит» и «Динамо» сыграют в центральном матче 13-го тура РПЛ

«Игра точно будет интересной, в таких матчах обычно не бывает фаворита, но есть небольшое преимущество у “Зенита” за счет своего поля и болельщиков, но все будет зависеть от того, как будут играть команды, — сказал ТАСС бывший футболист “Динамо” и “Зенита” Игорь Семшов. — Но я думаю, что матч будет достаточно веселым в плане атакующих действий, никто обороняться и охранять счет не собирается. Сложно предположить насчет большого количества голов, никто не ожидал, что так пройдут матчи “Динамо” — “Локомотив” и ЦСКА — “Спартак”. Но однозначно голы будут, потому что атакующие линии у команд сильные, моменты будут точно».