Карпин заявил, что почти никогда не бывает доволен судейством

«Я никогда практически не [бываю] доволен работой судьи. Трактовка эпизодов, как всегда, в две стороны часто [решения принимаются] по-разному, — сказал Карпин. — По-моему, [главный тренер “Зенита”] Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен, это нужно умудриться, чтобы всех вывести из себя. И игра такая была, на поле футболисты заводились. Но клубы и федерации пускай разбираются, кто с этим должен разбираться, вопрос не ко мне».