Карпин заявил, что почти никогда не бывает доволен судейством

В воскресенье «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 1:2.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин почти никогда не бывает доволен работой футбольных судей. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье «Динамо» на выезде уступило петербургскому «Зениту» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги. В первом тайме Карпин получил желтую карточку за споры с арбитром. Во втором тайме вратарь бело-голубых Курбан Расулов сначала получил красную карточку, но после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Алексей Сухой изменил решение, показав голкиперу желтую карточку.

«Я никогда практически не [бываю] доволен работой судьи. Трактовка эпизодов, как всегда, в две стороны часто [решения принимаются] по-разному, — сказал Карпин. — По-моему, [главный тренер “Зенита”] Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен, это нужно умудриться, чтобы всех вывести из себя. И игра такая была, на поле футболисты заводились. Но клубы и федерации пускай разбираются, кто с этим должен разбираться, вопрос не ко мне».

«При том, как играли, могли добиться положительного результата. Связываю небольшое количество ударов в створ с игрой команды. Я поблагодарил ребят за игру, понятно, что мы не пробили 28 ударов, но мы и не играли против команды из Второй лиги», — добавил Карпин.

