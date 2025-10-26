Тренер «Зенита» Семак объяснил отсутствие Соболева в матче с «Динамо»

«На сегодняшний день Александр Соболев не второй и не третий кандидат на выход на замену. Были моменты, когда он выходил в старте, когда Матео Кассьерра играл, Лусиано Гонду меньше играл. Каждый играет от готовности, которую определяет тренерский штаб. Плюс имеет значение, против кого играем. Если бы нужно было больше кроссов в штрафную, то Соболев в этом лучше».