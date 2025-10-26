Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.42
П2
1.86
Футбол. Италия
перерыв
Фиорентина
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.65
П2
1.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.25
П2
41.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
86.00
X
15.00
П2
1.06
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
1
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
1.77
П2
6.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
2
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
0
:
Гавр
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.50
П2
1.11
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Ницца
2
Все коэффициенты
П1
47.00
X
5.20
П2
1.25
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.23
П2
2.30
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.89
П2
4.01
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.10
П2
3.85
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Тренер «Зенита» Семак объяснил отсутствие Соболева в матче с «Динамо»

Соболев не считается вторым или третьим нападающим петербургского клуба на замену.

Источник: Спорт-Экспресс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий Александр Соболев пока не считается вторым или третьим нападающим петербургского «Зенита» на замену в матчах. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В воскресенье «Зенит» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Соболев не принял участия в матче.

«Хорошая игра с точки зрения качества игры, результата, уверенно смотрелись. Результат, наверное, не тот, который бы позволил расслабиться в конце, — сказал Семак. — Эмоциональный, непростой матч, но ребята хорошо сыграли в обороне и атаке, заслуженно победили».

«На сегодняшний день Александр Соболев не второй и не третий кандидат на выход на замену. Были моменты, когда он выходил в старте, когда Матео Кассьерра играл, Лусиано Гонду меньше играл. Каждый играет от готовности, которую определяет тренерский штаб. Плюс имеет значение, против кого играем. Если бы нужно было больше кроссов в штрафную, то Соболев в этом лучше».

«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. В следующем туре петербургский клуб 1 ноября примет «Локомотив».