«Краснодар» победил «Рубин» и вышел на первое место в РПЛ

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Виктор Са (13-я минута).
«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла грозненский «Ахмат» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (2:0). «Рубин» одержал одну победу в шести последних матчах чемпионата.
«Краснодар» с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Рубин» занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре «Краснодар» 2 ноября примет московский «Спартак». «Рубин» днем ранее дома сыграет с московским «Динамо».
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Рашид Рахимов
Голы
Краснодар
Виктор Са
(Жоау Батчи)
13′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
98
Сергей Петров
71′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
83′
20
Джованни Гонсалес
7
Виктор Са
71′
23
Гаэтан Перрен
66
Дуглас Аугусту
72′
88
Никита Кривцов
80′
53
Александр Черников
66′
6
Кевин Ленини
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
4
Константин Нижегородов
27
Алексей Грицаенко
12
Андерсон Арройо
98
Никита Лобов
14
Далер Кузяев
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
23
Руслан Безруков
71′
22
Велдин Ходжа
8
Богдан Йочич
89′
43
Жак-Жюльен Сиве
90+5′
Статистика
Краснодар
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
1
1
Угловые
3
1
Фолы
10
21
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти