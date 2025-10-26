«Краснодар» победил «Рубин» и вышел на первое место в РПЛ

«Краснодар» с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Рубин» занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре «Краснодар» 2 ноября примет московский «Спартак». «Рубин» днем ранее дома сыграет с московским «Динамо».