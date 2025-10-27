Ричмонд
Тренер «Зенита» Семак: у Дугласа Сантоса повреждение плечевого сустава

В интервью пресс-службе клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» главный тренер основной команды петербуржцев Сергей Семак рассказал о травме капитана «сине-бело-голубых», защитника Дугласа Сантоса.

Источник: ФК "Зенит"

«У него повреждение плечевого сустава, на тренировке вчера получил травму. Когда воспалительный процесс немножко пройдёт, мы скажем уже, какой срок восстановления и реабилитации. Посмотрим. К сожалению, сегодня не могли на него рассчитывать», — заявил Семак.

Отметим, что 31-летний левый защитник Сантос пропустил игру со столичным «Динамо» в 13-м туре сезона РПЛ-2025/2026, которая состоялась 26 октября в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1, из-за полученного на тренировочном занятии повреждения. При этом бразилец провёл 19 октября весь матч 12-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).

После тринадцати сыгранных туров текущего сезона РПЛ «Зенит» под руководством Семака набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Сантос сыграл в 11 матчах чемпионата, где забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Контракт защитника национальной сборной Бразилии с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сантоса в девять миллионов евро.

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Валерий Карпин
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Максим Глушенков)
42′
Густаво Мантуан
71′
Динамо
Бителло
(Данил Глебов)
26′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
63′
77′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
90′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
77′
32
Лусиано Гонду
90+4′
11
Луис Энрике
44′
90′
21
Александр Ерохин
Динамо
40
Курбан Расулов
87′
4
Хуан Хосе Касерес
37′
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
44′
10
Бителло
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
70
Константин Тюкавин
65′
50
Александр Кутицкий
55
Максим Осипенко
46′
7
Дмитрий Скопинцев
90′
88
Виктор Окишор
90+5′
2
Николас Маричаль
90′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Зенит
Динамо
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
10
1
Угловые
10
1
Фолы
12
20
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти