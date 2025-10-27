Тренер «Зенита» Семак: у Дугласа Сантоса повреждение плечевого сустава

«У него повреждение плечевого сустава, на тренировке вчера получил травму. Когда воспалительный процесс немножко пройдёт, мы скажем уже, какой срок восстановления и реабилитации. Посмотрим. К сожалению, сегодня не могли на него рассчитывать», — заявил Семак.
Отметим, что 31-летний левый защитник Сантос пропустил игру со столичным «Динамо» в 13-м туре сезона РПЛ-2025/2026, которая состоялась 26 октября в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1, из-за полученного на тренировочном занятии повреждения. При этом бразилец провёл 19 октября весь матч 12-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).
После тринадцати сыгранных туров текущего сезона РПЛ «Зенит» под руководством Семака набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Сантос сыграл в 11 матчах чемпионата, где забил один гол и отметился одной результативной передачей.
Контракт защитника национальной сборной Бразилии с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сантоса в девять миллионов евро.
