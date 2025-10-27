Ричмонд
Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал

Преступники пойманы.

Источник: Спорт-Экспресс

Дикая история произошла в Санкт-Петербурге. По данным сразу нескольких источников, футболист «Зенита» Андрей Мостовой едва не стал жертвой похищения с целью выкупа.

Отбился при помощи хоккеиста

Как сообщает РИА «Новости», нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября — несколько неизвестных хватали его за руки и пытались затащить в машину. Есть запись инцидента.

Похитить Мостового не удалось: 27-летний футболист при помощи хоккеиста Александра Гракуна отбился и покинул место происшествия. Официально о ситуации не сообщалось. Более того, сам Мостовой, похоже, не сильно переживает — он вышел в старте на матч 13-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) и забил первый мяч петербургской команды.

Банда задержана

Злоумышленники не остановились на Мостовом — уже 25 октября на том же месте они все-таки похитили человека. Пострадавшим оказался зять депутата Государственной Думы Вячеслава Макарова Сергей Селегень. По данным 78.ru, мужчину схватили на улице Вязовой — Селегеня силой затолкали в машину, надели на него наручники и, угрожая пистолетом, потребовали 10 миллионов рублей.

Пострадавший перевел преступникам 210 тысяч, а также заявил, что еще 2,5 миллиона рублей наличными может привезти его супруга. Преступники согласились, однако вместо жены с деньгами их ждала полиция, которая и задержала похитителей.

В распоряжении «РЕН ТВ» оказались кадры допроса — все злоумышленники заявили, что похищение им заказал некий Слава Сатанист. «Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер Telegram», — заявил один из задержанных.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», — добавил другой.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что задержанные причастны к ситуации с Мостовым. «В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.