Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал

В распоряжении «РЕН ТВ» оказались кадры допроса — все злоумышленники заявили, что похищение им заказал некий Слава Сатанист. «Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер Telegram», — заявил один из задержанных.