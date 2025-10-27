Ричмонд
«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

В заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» одержал победу над «Ахматом».

Источник: Соцсети

Встреча, которая состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась с результатом 2:4 в пользу «Сочи».

Счет в матче открыл сочинский клуб на 16-й минуте — забил Хорхе Сааведра, завершив подачу с углового. Михаил Игнатов удвоил преимущество «Сочи» на 36-й минуте, обойдя двух защитников и пробив в дальний угол. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Во втором тайме «Ахмат» сократил отставание на 59-й минуте благодаря голу Максима Самородова. На 66-й минуте Игнатов оформил дубль, а на 77-й минуте Дмитрий Васильев забил четвертый гол за «Сочи». На 85-й минуте Абделила Эль-Махрауи забил свой первый гол за клуб, а в добавленное время Самородов оформил дубль и Мохамед Ндонг сократил отставание до минимума, но после вмешательства VAR гол был отменен, так как Ндонг находился во «вне игры» в момент удара.

По итогам встречи «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на 15-й строчке с восемью баллами.

Ахмат
2:4
Первый тайм: 0:2
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Игорь Осинькин
Голы
Ахмат
Максим Самородов
59′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
90+2′
Сочи
Игнасио Сааведра
(Антон Зиньковский)
16′
Михаил Игнатов
(Владимир Ильин)
36′
Михаил Игнатов
66′
Дмитрий Васильев
(Руслан Магаль)
76′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
76′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
46′
7
Лечи Садулаев
10
Рифат Жемалетдинов
46′
20
Максим Самородов
42
Мануэль Келиано
72′
99
Анас Эль-Махрауи
Сочи
99
Юрий Дюпин
27
Кирилл Заика
28
Руслан Магаль
41′
98
Владимир Ильин
33
Марсело Алвес
90′
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
29
Роман Ежов
83′
19
Александр Коваленко
7
Антон Зиньковский
90′
18
Артем Корнеев
8
Михаил Игнатов
85′
44
Неманья Стоич
20
Дмитрий Васильев
83′
45
Франсуа Камано
Статистика
Ахмат
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
5
Угловые
7
3
Фолы
8
11
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти