«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Во втором тайме «Ахмат» сократил отставание на 59-й минуте благодаря голу Максима Самородова. На 66-й минуте Игнатов оформил дубль, а на 77-й минуте Дмитрий Васильев забил четвертый гол за «Сочи». На 85-й минуте Абделила Эль-Махрауи забил свой первый гол за клуб, а в добавленное время Самородов оформил дубль и Мохамед Ндонг сократил отставание до минимума, но после вмешательства VAR гол был отменен, так как Ндонг находился во «вне игры» в момент удара.