Тренер ЦСКА Челестини хочет видеть Баринова в армейском клубе

«Опорник — сердце команды. У нас есть Кисляк, Обляков и Алвес. Поэтому нам недостаёт игрока, который добавил бы конкуренции Кисляку и Облякову. Но Баринов до нас не доехал. На трансферном рынке всегда что-то получается, а что-то нет. Нет смысла расстраиваться, надо смотреть в будущее. Да, мне хотелось бы, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА, но я не расстроился», — рассказал Челестини.