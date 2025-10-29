Тренер ЦСКА Челестини хочет видеть Баринова в армейском клубе

«Опорник — сердце команды. У нас есть Кисляк, Обляков и Алвес. Поэтому нам недостаёт игрока, который добавил бы конкуренции Кисляку и Облякову. Но Баринов до нас не доехал. На трансферном рынке всегда что-то получается, а что-то нет. Нет смысла расстраиваться, надо смотреть в будущее. Да, мне хотелось бы, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА, но я не расстроился», — рассказал Челестини.
28 августа сайт Metaratings.ru сообщил, что руководство «красно-синих» проявляет интерес к подписанию контракта с 29-летним Бариновым. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «железнодорожниками» истекает в конце июня 2026 года. 23 сентября директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил «Матч ТВ» информацию о неудачной возможности приобретения Баринова.
Опорный хавбек «Локо» Баринов является воспитанником академии «красно-зелёных», выступая за основную команду с сезона-2014/2015. В текущем розыгрыше-2025/2026 полузащитник провёл 13 матчей в РПЛ, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи, а также пять игр в FONBET Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в девять миллионов евро.