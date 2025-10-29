Футболист «Спартака» Бабич перенес операцию на коленном суставе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич успешно перенес операцию на коленном суставе. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«Бабичу успешно провели операцию на коленном суставе. Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее», — говорится в заявлении «Спартака».
Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) 18 октября. Ему диагностировали разрыв крестообразной связки.
Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.