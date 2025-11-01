Остановка близка. «Зенит» попробует прервать серию «Локомотива» без поражений

Четырехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Заза Джанашия считает, что серия команды без поражений не прервется в матче с «Зенитом». «Фаворита в таких топ-матчах нет, потому что “Локомотив” и “Зенит” хорошо играют в РПЛ в этом сезоне, отличные футболисты в обоих составах, — сказал Джанашия ТАСС. — Но я уверен, что лучше всех себя в этой игре проявит полузащитник “Локомотива” Алексей Батраков. В целом “Локомотив” очень здорово играет с сильными соперниками в этом сезоне. Надеюсь, что с “Зенитом” получится еще лучше. Посмотрел статистику: выиграли у ЦСКА, “Спартака”, “Динамо”, “Краснодара”. Поэтому мне кажется, что серия “Локомотива” без поражений сохранится».