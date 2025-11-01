Остановка близка. «Зенит» попробует прервать серию «Локомотива» без поражений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В центральной встрече дня петербургский «Зенит» примет столичный «Локомотив».
Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск. «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Зенит» располагается на 4-й позиции с 26 очками. «Локомотив» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне РПЛ (7 побед, 6 ничьих). «Зенит» потерпел единственное поражение от грозненского «Ахмата» (0:1) в августе.
Четырехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Заза Джанашия считает, что серия команды без поражений не прервется в матче с «Зенитом». «Фаворита в таких топ-матчах нет, потому что “Локомотив” и “Зенит” хорошо играют в РПЛ в этом сезоне, отличные футболисты в обоих составах, — сказал Джанашия ТАСС. — Но я уверен, что лучше всех себя в этой игре проявит полузащитник “Локомотива” Алексей Батраков. В целом “Локомотив” очень здорово играет с сильными соперниками в этом сезоне. Надеюсь, что с “Зенитом” получится еще лучше. Посмотрел статистику: выиграли у ЦСКА, “Спартака”, “Динамо”, “Краснодара”. Поэтому мне кажется, что серия “Локомотива” без поражений сохранится».
«Зенит» в этой игре не сможет рассчитывать на нападающего Матео Кассьерру, капитана и защитника Дугласа Сантоса и защитника Арсена Адамова, которые пропустят встречу из-за повреждений. У «Локомотива» из-за перебора желтых карточек не сыграет один из основных защитников Сесар Монтес. В последний раз «Локомотив» обыграл на выезде «Зенит» в матче РПЛ 24 сентября 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. «Зенит» же на своем поле в последний раз обыграл «Локомотив» 30 июля 2022 года (5:0).
У «Локомотива» хорошо выступают в этом сезоне Батраков и нападающий Дмитрий Воробьев, которые забили в РПЛ 10 и 7 мячей соответственно. У «Зенита» самыми забивными являются полузащитники Максим Глушенков (6) и Андрей Мостовой (5). На этой неделе стало известно, что Мостового 23 октября хотели похитить, однако он отбился. Футболист после этого инцидента забил гол в ворота московского «Динамо» (2:1).
Другие матчи дня
В одной из первых встреч субботы казанский «Рубин» дома сыграет с московским «Динамо», матч начнется в 17:45 мск. Казанцы с 18 очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, динамовцы с 16 баллами располагаются на 8-й позиции.
В параллельном матче махачкалинское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов». Самарцы не могут победить в РПЛ в последних пяти матчах, махачкалинцы не выигрывают в чемпионате России на протяжении шести игр. «Крылья Советов» с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо», набрав 11 очков, располагается на 13-й позиции.
В другом матче «Ростов» дома сыграет с тольяттинским «Акроном», встреча начнется в 20:15 мск. Ростовчане с 15 очками располагаются на 10-й позиции в таблице чемпионата, серия без поражений в РПЛ у команды насчитывает восемь матчей. «Акрон» немного выправил свое положение, команда не проигрывает в чемпионате на протяжении трех встреч и занимает 12-е место, набрав 12 очков.
Программа 14-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день ЦСКА дома обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 и вышел на первое место в таблице РПЛ. 2 ноября состоятся игры «Оренбург» — «Сочи», «Балтика» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Спартак».