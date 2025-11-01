Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» дома нанесло поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Каспийске на «Анжи Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Хуссем Эддин Мрезиг (5-я минута) и Эль Мехди Эль-Мубарик (78).
Махачкалинцы прервали серию из шести матчей без побед в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» не побеждают на протяжении шести туров.
«Динамо» (14 очков) поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сместив самарскую команду (13) на 12-ю строчку.
В следующем туре «Динамо» примет столичный ЦСКА 8 ноября, а «Крылья Советов» днем позднее дома сыграют с петербургским «Зенитом».
Хасанби Биджиев
Магомед Адиев
Уссем Мрезиг
(Имадеддин Аззи)
5′
Мехди Мубарик
(Гамид Агаларов)
78′
39
Тимур Магомедов
13
Сослан Кагермазов
59′
5
Джемал Табидзе
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
90+3′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
90′
53
Шамиль Гаджиев
6
Мехди Мубарик
90′
98
Гаджи Будунов
16
Уссем Мрезиг
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
74′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
78′
7
Хазем Мастури
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
73′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
83′
8
Максим Витюгов
11
Амар Рахманович
58′
7
Вадим Раков
9
Алексей Сутормин
46′
26
Джимми Марин
84′
19
Иван Олейников
72′
38
Адольфо Гайч
6
Сергей Бабкин
81′
14
Михайло Баньяц
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти