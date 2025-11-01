Ричмонд
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» нанесло поражение «Крыльям Советов» в матче РПЛ.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» дома нанесло поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Каспийске на «Анжи Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Хуссем Эддин Мрезиг (5-я минута) и Эль Мехди Эль-Мубарик (78).

Махачкалинцы прервали серию из шести матчей без побед в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» не побеждают на протяжении шести туров.

«Динамо» (14 очков) поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сместив самарскую команду (13) на 12-ю строчку.

В следующем туре «Динамо» примет столичный ЦСКА 8 ноября, а «Крылья Советов» днем позднее дома сыграют с петербургским «Зенитом».

Динамо Мх
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 17:45 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Магомед Адиев
Голы
Динамо Мх
Уссем Мрезиг
(Имадеддин Аззи)
5′
Мехди Мубарик
(Гамид Агаларов)
78′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
13
Сослан Кагермазов
59′
5
Джемал Табидзе
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
90+3′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
90′
53
Шамиль Гаджиев
6
Мехди Мубарик
90′
98
Гаджи Будунов
16
Уссем Мрезиг
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
74′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
78′
7
Хазем Мастури
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
73′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
83′
8
Максим Витюгов
11
Амар Рахманович
58′
7
Вадим Раков
9
Алексей Сутормин
46′
26
Джимми Марин
84′
19
Иван Олейников
72′
38
Адольфо Гайч
6
Сергей Бабкин
81′
14
Михайло Баньяц
Статистика
Динамо Мх
Крылья Советов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
6
1
Угловые
9
2
Фолы
16
19
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти