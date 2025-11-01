«Динамо» вновь осталось без победы. Против «Рубина» бело-голубым не помогло и удаление у соперника

В Казани встречались неудачники сезона («Динамо») и последних туров («Рубин», в последних пяти матчах РПЛ до этого одержавший только одну победу). Седьмая и восьмая команды в таблице.
Валерий Карпин, ранее делавший ставку на стабильность состава, пошел на довольно большую ротацию. В запасе остались Осипенко, замененный в прошлом туре из-за повреждения, Сергеев, до этого всегда выходивший с первых минут, а также Маухуб, место которого справа в атаке в последнее время не подвергалось сомнениям. Зато в старте появились набравший форму Тюкавин, Бабаев, сделавший кубковый хет-трик полторы недели назад, и Гладышев. Атакующее трио из воспитанников динамовской школы, при этом из летних новичков в основу попал только Рубенс.
Интересно, насколько такой выбор был связан с текущей формой футболистов, а насколько — с предстоящим в среду матчем в Питере на Кубок.
В любом случае, новые лица освежили игру «Динамо», если сравнивать с предыдущими матчами против «Ахмата» и «Зенита». Один только Бабаев до перерыва мог оформить ассистентский хет-трик: его передачи на Касереса и дважды на Бителло вышли роскошными, но подвела реализация партнеров. В одном случае бразилец, казалось, уже отправил мяч в ворота, перекинув голкипера, но Нижегородов в акробатическом прыжке вынес его с ленточки.
В довольно вязкой и закрытой игре «Динамо» до перерыва выглядело мощнее, однако на гол так и не сподобилось. «Рубин» же слишком сосредоточился на обороне — ни одного момента в первом тайме хозяева так и не создали.
Снова терять очки казанцам, конечно, не хотелось, так что в раздевалке Рашид Рахимов явно призвал подопечных более агрессивно идти вперед. «Рубин» придавил гостей к их штрафной, создал несколько полумоментов, чтобы… на 58-й минуте остаться в меньшинстве. Герой первого тайма Нижегородов быстро получил два предупреждения, каждое из которых не вызывало сомнений.
У «Динамо» было более получаса, чтобы реализовать численное преимущество, однако до голов в Казани дело так и не дошло. Москвичи до 90-й минуты не создали ничего особенно опасного, устроив навал только в самой концовке. Но Ставеру пришлось выручить лишь один раз — после штрафного.
Бело-голубые вновь потеряли очки, прочно застряв в середине таблицы. Кажется, в РПЛ у «Динамо» уже нет перспектив залезть в тройку — прогресса у команды не наблюдается ни по игре, ни по результатам. «Рубин» же, пусть и опять остался без победы, но с учетом удаления может быть доволен ничьей.
Автор: Константин Алексеев
Рашид Рахимов
Валерий Карпин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
4
Константин Нижегородов
51′
58′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
10
Мирлинд Даку
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
46′
70
Дмитрий Кабутов
23
Руслан Безруков
69′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
45+1′
90′
8
Богдан Йочич
6
Угочукву Иву
90′
19
Олег Иванов
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
36′
10
Бителло
91
Ярослав Гладышев
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
62′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
62′
50
Александр Кутицкий
74′
15
Данил Глебов
78′
85′
88
Виктор Окишор
70
Константин Тюкавин
81′
14
Эль Мехди Маухуб
17
Ульви Бабаев
81′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти