«Динамо» вновь осталось без победы. Против «Рубина» бело-голубым не помогло и удаление у соперника

Валерий Карпин, ранее делавший ставку на стабильность состава, пошел на довольно большую ротацию. В запасе остались Осипенко, замененный в прошлом туре из-за повреждения, Сергеев, до этого всегда выходивший с первых минут, а также Маухуб, место которого справа в атаке в последнее время не подвергалось сомнениям. Зато в старте появились набравший форму Тюкавин, Бабаев, сделавший кубковый хет-трик полторы недели назад, и Гладышев. Атакующее трио из воспитанников динамовской школы, при этом из летних новичков в основу попал только Рубенс.