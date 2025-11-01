«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне в РПЛ

В следующем туре «Зенит» 9 ноября в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов», «Локомотив» в этот же день дома сыграет с «Оренбургом». Также на следующей неделе команды проведут первые матчи четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Зенит» 5 ноября примет московское «Динамо», «Локомотив» 6 ноября в гостях сыграет со столичным «Спартаком».