«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл московский «Локомотив» в домашнем матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами отметились Педро (9-я минута) и Андрей Мостовой (90+1).
«Локомотив» впервые проиграл в чемпионате в текущем сезоне, до игры с «Зенитом» команда 7 раз побеждала и 6 раз играла вничью. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия железнодорожников составила 19 матчей. Предыдущее поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел 12 апреля от казанского «Рубина» (0:1).
«Зенит» продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей. Единственное поражение команда Сергея Семака в нынешнем чемпионате потерпела от грозненского «Ахмата» (0:1) в четвертом туре.
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» опустился на четвертую строчку, у команды в активе 27 очков.
В следующем туре «Зенит» 9 ноября в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов», «Локомотив» в этот же день дома сыграет с «Оренбургом». Также на следующей неделе команды проведут первые матчи четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Зенит» 5 ноября примет московское «Динамо», «Локомотив» 6 ноября в гостях сыграет со столичным «Спартаком».
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+3′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
84′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
84′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
