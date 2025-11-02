Ричмонд
Вице-спикер Госдумы: «Смотреть игру “Спартака” — мучение для всех болельщиков. Очередной потерянный сезон»

Первый заместитель председателя Государственной думы, почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков негативно высказался о результатах красно-белых после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

Источник: Getty Images

«Спартак» как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютная невнятная игра в нападении. Смотреть это — мучение для всех болельщиков «Спартака». И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет«, — приводит слова Жукова “Спорт-экспресс”.

«Спартак» набрал 22 очка и расположился в таблице на 6-м месте.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Краснодар
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Краснодар
Спартак
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
4
Угловые
6
3
Фолы
24
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
