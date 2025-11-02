Вице-спикер Госдумы: «Смотреть игру “Спартака” — мучение для всех болельщиков. Очередной потерянный сезон»

«Спартак» как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютная невнятная игра в нападении. Смотреть это — мучение для всех болельщиков «Спартака». И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет«, — приводит слова Жукова “Спорт-экспресс”.