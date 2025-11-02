«Кордоба не хотел грубить, похоже на несчастный случай». Мусаев и Станкович — после матча «Краснодар» — «Спартак»

— На протяжении последних пары месяцев и у Мартинса, и у Маркиньоса были проблемы со здоровьем. Перед каждым матчем мы оцениваем их состояние и принимаем решение, исходя из лучшей готовности кого-то из них. Это ни в коем случае не отговорки. Я не умаляю заслуг «Краснодара». Перед сегодняшним матчем я посчитал, что Крис готов лучше. Мы хотели начинать атаки 3+2 и иметь пять футболистов впереди, правильно заполнять пространство, полуфланги… Но есть еще и соперник, который не позволял это делать. На решение по составу влияет множество факторов, в том числе состояние игроков. У нас немало проблем со здоровьем у ребят. Не все готовы играть в больших матчах. К сожалению, наш план сегодня не сработал. Возможно, не подари мы сопернику второй гол, все сложилось бы иначе. Но несмотря на отсутствие ряда игроков обороны, сегодня наши парни — и Ву, и Литвинов, и Денисов — проявили свои лучшие качества.