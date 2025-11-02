«Кордоба не хотел грубить, похоже на несчастный случай». Мусаев и Станкович — после матча «Краснодар» — «Спартак»

В матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. В составе «быков» голами отметились Александр Черников и Джон Кордоба, за «Спартак» отличился Ливай Гарсия. В концовке встречи красные карточки получили Кордоба и Дуглас Аугусто. Главные тренеры команд Мурад Мусаев и Деян Станкович ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции.
Станкович: «Если бы счет подольше оставался 0:1, возможно, были бы шансы»
— Какой был план на игру? Как оцените его выполнение командой?
— Можно готовить какой угодно план, но на поле выходят футболисты, и именно они стараются его реализовать. Сегодня «Краснодар» был на высоте — отдаю должное команде соперника, которая провела очень боевой матч. Они практически не рисковали. В первом тайме забирали подбор, поэтому нам не удалось реализовать то, что мы готовили. Соперник нам этого не позволил. Во втором тайме получалось больше, но второй пропущенный мяч обескуражил команду. Если бы счет подольше оставался 0:1, возможно, у нас были бы шансы. Но, повторюсь, сегодня отдаю должное команде соперника — они провели очень хороший матч.
— Исходя из ваших слов, это не «Спартак» проиграл сегодня, а «Краснодар» выиграл.
— Конечно: 2:1 в пользу «Краснодара»… Счет на табло. С победой хозяев.
— Что случилось с автобусом по дороге на матч? Много разговоров вокруг, но нет конкретики.
— Ничего особого не случилось, поверьте мне. В других странах на других аренах бывают вещи гораздо серьезнее. Какой-то камешек попал в стекло, разбил его. Не хотел бы эту тему поднимать. Нас тут прекрасно встретили, отличный стадион, возможно, лучший в России. Я здесь себя чувствую в полной безопасности, поэтому никаких проблем.
— Почему Мартинс, а не Маркиньос вышел в стартовом составе?
— На протяжении последних пары месяцев и у Мартинса, и у Маркиньоса были проблемы со здоровьем. Перед каждым матчем мы оцениваем их состояние и принимаем решение, исходя из лучшей готовности кого-то из них. Это ни в коем случае не отговорки. Я не умаляю заслуг «Краснодара». Перед сегодняшним матчем я посчитал, что Крис готов лучше. Мы хотели начинать атаки 3+2 и иметь пять футболистов впереди, правильно заполнять пространство, полуфланги… Но есть еще и соперник, который не позволял это делать. На решение по составу влияет множество факторов, в том числе состояние игроков. У нас немало проблем со здоровьем у ребят. Не все готовы играть в больших матчах. К сожалению, наш план сегодня не сработал. Возможно, не подари мы сопернику второй гол, все сложилось бы иначе. Но несмотря на отсутствие ряда игроков обороны, сегодня наши парни — и Ву, и Литвинов, и Денисов — проявили свои лучшие качества.
— Как оцените игру Ву? Показалось, что Кордобе он проиграл вчистую.
— Он провел очень хороший матч против очень сильного нападающего.
— Как скоро ждать в составе Джику?
— Он продолжает восстановление. Сегодня точно был не готов сыграть. Когда вернется, увидим — впереди у нас Кубок, а потом очередной матч чемпионата.
Мусаев: «Сейчас надо остыть»
— Как оцените результат?
— Получился яркий запоминающийся вечер. Ребята проделали фантастическую работу. Все, о чем мы договаривались перед игрой, было выполнено. Огромная самоотдача, хорошее качество в атаке, отличная игра в обороне. Добились заслуженной победы. Немножко смазанной получилась концовка: две ненужные карточки. Особенно в тех моментах, когда мы бежали в атаку, чтобы забить третий мяч… Но это эмоции — накал игры. Цена победы была огромной. Рад, что мы справились. Поздравляю наших болельщиков — это большая победа!
— «Краснодар» провел отлично 80 минут. С чем вы связываете произошедший потом перелом?
— С удалением.
— Как вы видели моменты с удалениями ваших игроков? Согласны ли с ними?
— У Кордобы больше, наверное, первая карточка была спорной. Мне кажется, ее не было. Вторая… Ну он не хотел [грубить], играл один в один. Тут больше похоже на несчастный случай. У Дугласа есть такая проблема. Он и раньше получал карточки за игру локтями, мы с ним об этом говорили. А тут был момент, когда мы были в атаке, он делал смену направления… Конечно, эти два удаления придали «Спартаку» уверенности. Мы сыграли немножко неправильно в обороне. Много кадровых потерь — придется голову поломать в следующем туре. Но ничего — будем разбираться. Это хороший шанс проявить себя тем, кто играл меньше. Когда, если не сейчас?
— Уже поговорили с Кордобой? У него четвертое удаление за последние сезоны…
— Думаю, сегодня был несчастный случай. У него шла игра, а карточку он получил в атаке: была ситуация, где он вываливался на третий гол. Не сказал бы, что он сыграл грубо. И не предъявлял бы ему претензий. А вообще, сейчас надо остыть — завтра поговорим на базе и все обсудим.
— Как оцените игру Агкацева ногами? Есть статистика, что он стал точнее начинать атаки выносом мяча. Как он над этим работает?
— Было тяжело выходить низом, потому что «Спартак» играл плотно по всему полю: шесть игроков вверху, а сзади — один в один. Поэтому мы старались играть через Джона. Были определенные наработки по выходу через фланг — полуфланг. Пытались. Но «Спартак» хорош в прессинге — показал отличное давление. Стас же справился. Всегда есть что улучшать. Он много работает над этим на тренировках. Всегда хорошо играл ногами, но сегодня был непростой матч. Через центр было крайне сложно выходить и очень опасно.
— Вы часто выпускаете на замену на фланг Джованни. В чем его преимущество перед конкурентами?
— «Спартак» тоже стал выпускать фланговых игроков. Джованни — один из наших самых одаренных футболистов. Са проделал отличную работу, но нужен был свежий профильный игрок. Густаво еще не до конца готов. Перрен — больше «десятка», играющая на фланге. Поэтому такой выбор.
— Удивил ли вас стартовый состав «Спартака»? Вносили ли коррективы перед игрой?
— Конечно, вносили коррективы. Мы ждали классическую схему 4−3−3 с Маркиньосом в составе и Мартинсом на скамейке. Позиция Дмитриева не удивила — там часто играет Рябчук, который тоже идет в атаку. Главным было, что соперник бросил в бой четвертого центрального полузащитника. И Барко был очень активен — он постоянно искал мяч. Важно было разобраться. Но отличную работу проделали Петров и Батчи: они передавали игроков. Один переключался на Дмитриева, второй играл по Барко до конца.
— Только вас еще не спросили, как к вам обращаться: по имени или имени и отчеству? Что думаете о словах Михаила Галактионова по этому поводу?
— Михаила Михайловича я знаю с тех времен, когда тренировал молодежный состав «Краснодара», а он — молодежную сборную. И он всегда с тех самых пор обращается ко мне по имени и отчеству и на «вы». Человек так воспитан. Я вижу в этом только плюсы. Не считаю, что он зазнался или что-то там… Он ко всем сам на «вы» и с уважением. И требует такого же отношения к себе. Это говорит о нем только с хорошей стороны. А обращение ко мне по имени — думаю, нет проблем.
Артем Калинин