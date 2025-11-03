«Яркого зрелища не получилось». Семин — о матче «Зенита» и «Локомотива»

Если говорить о матче, то можно с большим исключением выделить полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова и его одноклубника бразильца Педро. Я бы отметил этих футболистов. Я бы не сказал, что Глушенков стал лидером «Зенита», но он сейчас играет лучше и более стабильно, чем на старте сезона. «Зенит» хорошо придумал, как заменить Матео Кассьерры, который выбыл из-за травмы, такие ситуации бывают, вариант с выходом Луиса Энрике в нападении — хорошее и интересное решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Посмотрим, что будет дальше.