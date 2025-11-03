Андрей Мостовой рассказал о праздновании забитого гола в балаклаве

1 ноября «сине-бело-голубые» в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена» обыграли «железнодорожников» со счётом 2:0. Второй забитый мяч «Зенита» в свой актив на 90+1-й минуте записал именно 27-летний Мостовой. При этом полузащитник решил отпраздновать гол, надев на голову чёрную балаклаву, за что получил предупреждение от рефери матча Артёма Чистякова.
«Как я радовался голу, было не видно, в том числе из-за балаклавы. Стоило ли такое празднование жёлтой карточки? Мне кажется, да. Повеселил немного людей», — отметил Мостовой.
27 октября РИА Новости сообщили о неудачной попытке похищения футболиста «Зенита» и российской сборной Мостового, произошедшей четырьмя днями ранее. Нападавшие пытались силой усадить вингера в автомобиль, однако Мостовой сумел отбиться от преступников. Полиция уже задержала злоумышленников.
После четырнадцати сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Зенит» под руководством Сергея Семака набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Мостовой появлялся на поле во всех 14 матчах чемпионата, где забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.