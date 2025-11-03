Андрей Мостовой рассказал о праздновании забитого гола в балаклаве

1 ноября «сине-бело-голубые» в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена» обыграли «железнодорожников» со счётом 2:0. Второй забитый мяч «Зенита» в свой актив на 90+1-й минуте записал именно 27-летний Мостовой. При этом полузащитник решил отпраздновать гол, надев на голову чёрную балаклаву, за что получил предупреждение от рефери матча Артёма Чистякова.