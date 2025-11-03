«Динамо» Мх хочет арендовать Соболева

За «Зенит» Соболев выступает с августа 2024 года, перейдя из столичного «Спартака» и имея действующий контракт до конца июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. В текущем розыгрыше-2025/2026 нападающий сыграл в 12 матчах чемпионата России, где забил три гола и отметился одной передачей, а также в пяти встречах FONBET Кубка России (2+1). Рыночная стоимость Соболева оценивается сайтом Transfermarkt в шесть миллионов евро.