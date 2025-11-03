Ричмонд
«Динамо» Мх хочет арендовать Соболева

Как сообщил Telegram-канал «МЯЧ RU», клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо» из Махачкалы хочет арендовать у петербургского «Зенита» нападающего Александра Соболева.

Источник: РИА "Новости"

Подчёркивается, что руководство «сине-бело-голубых» ещё не получило предложения об аренде 28-летнего форварда, однако боссы «Зенита» не хотят отпускать паспортиста в другую команду РПЛ.

За «Зенит» Соболев выступает с августа 2024 года, перейдя из столичного «Спартака» и имея действующий контракт до конца июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. В текущем розыгрыше-2025/2026 нападающий сыграл в 12 матчах чемпионата России, где забил три гола и отметился одной передачей, а также в пяти встречах FONBET Кубка России (2+1). Рыночная стоимость Соболева оценивается сайтом Transfermarkt в шесть миллионов евро.