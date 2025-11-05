Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.60
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.41
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.73
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.28
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.33
П2
6.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.65
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
8.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2

КДК РФС пригласил Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»

Ранее КДК РФС отложил решение по «Химкам» на 7 ноября.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пригласил бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова на заседание по делу клуба. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. КДК РФС дважды переносил рассмотрение дела из-за неучастия бывшего гендиректора «Химок» Николая Оленева. Решение по делу «Химок» отложено на 7 ноября.

«Мы продолжим заседание по делу футбольного клуба “Химки”. Мы пригласили на заседание Туфана Садыгова», — сказал Григорьянц.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.