КДК РФС пригласил Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.