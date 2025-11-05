КДК РФС пригласил Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пригласил бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова на заседание по делу клуба. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. КДК РФС дважды переносил рассмотрение дела из-за неучастия бывшего гендиректора «Химок» Николая Оленева. Решение по делу «Химок» отложено на 7 ноября.
«Мы продолжим заседание по делу футбольного клуба “Химки”. Мы пригласили на заседание Туфана Садыгова», — сказал Григорьянц.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.