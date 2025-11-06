«Кайрат» отказался играть со «Спартаком»

Казахстанский клуб отказался от предложения о встрече 17 или 18 ноября. «Спартак» был готов принять матч в Москве или отправиться в Казахстан, но «Кайрат» отклонил оба варианта. В последний раз команды встречались в феврале 2024 года, когда «Спартак» одержал победу со счетом 6:0.