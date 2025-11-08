Ричмонд
Матчами с участием «Динамо» и ЦСКА стартует 15-й тур РПЛ

В субботу состоятся четыре игры.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Программа 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Москва) — «Акрон», «Пари Нижний Новгород» — «Рубин», «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА и «Сочи» — «Ростов».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 8.11.2025, 14:00
Динамо
-
Акрон
-

В первом матче дня московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» встретится с тольяттинским «Акроном». Встреча начнется в 14:00 мск. Бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Акрон» с 15 очками располагается на 10-й позиции.

За «Акрон» выступает 37-летний нападающий Артем Дзюба. Пока не до конца понятно, сможет ли он принять участие в матче с «Динамо». На прошлой неделе он из-за повреждения пропустил игру чемпионата страны с «Ростовом» (1:0). В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах.

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов положительно оценил игру Дзюбы в этом сезоне. «Артем действительно в порядке, играет хорошо. Но это не удивляет, конечно», — сказал Пименов ТАСС.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 8.11.2025, 16:30
Динамо Мх
-
ЦСКА
-

Остальные матчи дня

В 16:30 мск начнутся два матча — «Пари НН» примет казанский «Рубин», а махачкалинское «Динамо» на своем поле встретится с московским ЦСКА. «Пари НН» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с 7 очками. «Рубин», имеющий в активе 19 очков, идет 7-м.

«Динамо» и ЦСКА проведут второй очный матч за неделю. В среду они встречались в первой игре четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, победу со счетом 1:0 одержали махачкалинцы. В турнирной таблице чемпионата «Динамо» занимает 13-е место, набрав 13 очков. ЦСКА с 30 очками идет 2-м, на 2 очка отставая от лидирующего «Краснодара».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 8.11.2025, 19:00
Сочи
-
Ростов
-

Завершит игровой день матч между «Сочи» и «Ростовом». Встреча начнется в 19:00 мск. Сочинцы на 1 очко опережают «Пари НН» и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице. «Ростов» с 15 очками занимает 11-ю позицию.

Программа 15-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Зенит», «Локомотив» — «Оренбург», «Ахмат» — «Спартак» и «Балтика» — «Краснодар».