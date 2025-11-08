Матчами с участием «Динамо» и ЦСКА стартует 15-й тур РПЛ

За «Акрон» выступает 37-летний нападающий Артем Дзюба. Пока не до конца понятно, сможет ли он принять участие в матче с «Динамо». На прошлой неделе он из-за повреждения пропустил игру чемпионата страны с «Ростовом» (1:0). В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах.