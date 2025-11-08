Дзюба не сыграет с «Динамо» и пропустит второй матч РПЛ подряд из-за травмы

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.46
П2
7.64
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.59
П2
8.00
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.28
П2
3.42
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.88
П2
5.46
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.30
П2
2.46
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.49
П2
7.10
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.90
П2
3.00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.25
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.09
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.94
П2
2.49
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.45
П2
1.23
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.30
П2
3.38
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.66
П2
4.30
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.40
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.40
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.96
П2
6.97
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.70
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.45
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.37
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.22
П2
1.58
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.24
П2
7.80
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.61
П2
2.47
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.94
П2
3.40

Дзюба не сыграет с «Динамо» и пропустит второй матч РПЛ подряд из-за травмы

Ранее он пропустил встречу против «Ростова».

Источник: Олег Бухарев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба пропустит гостевой матч 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет в Москве в субботу и начнется в 14:00 мск.

1 ноября Дзюба не принял участия в гостевой игре РПЛ с «Ростовом» (1:0) из-за повреждения, которое было получено в домашней встрече национального первенства против московского «Локомотива» (1:1). На счету нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за «Локомотив», московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.46
П2
7.64