Дзюба не сыграет с «Динамо» и пропустит второй матч РПЛ подряд из-за травмы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба пропустит гостевой матч 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Встреча пройдет в Москве в субботу и начнется в 14:00 мск.
1 ноября Дзюба не принял участия в гостевой игре РПЛ с «Ростовом» (1:0) из-за повреждения, которое было получено в домашней встрече национального первенства против московского «Локомотива» (1:1). На счету нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.
Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за «Локомотив», московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».