«Динамо» продлило серию без побед в РПЛ до пяти матчей, уступив «Акрону»

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского «Акрона» со счетом 2:1 одержали победу над московским «Динамо» в матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Дмитрий Пестряков (62-я минута) и Стефан Лончар (80). У проигравших отличился Иван Сергеев (88).
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба пропустил второй матч подряд в РПЛ из-за повреждения. Ранее он не принял участия в игре против «Ростова» (1:0).
«Акрон» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков. «Динамо» не побеждает в чемпионате страны на протяжении пяти матчей, бело-голубые занимают в таблице девятое место с 17 очками.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, «Акрон» 21 ноября примет «Сочи». Столичное «Динамо» дома сыграет с махачкалинским «Динамо» 23 ноября.
