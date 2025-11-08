«Динамо» продлило серию без побед в РПЛ до пяти матчей, уступив «Акрону»

«Акрон» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков. «Динамо» не побеждает в чемпионате страны на протяжении пяти матчей, бело-голубые занимают в таблице девятое место с 17 очками.