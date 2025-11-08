«Ростов» впервые за 6 лет обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Сочи» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 8 очков после первого круга чемпионата. «Ростов» идет 9-м, у команды 18 очков. В следующем туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, «Сочи» 21 ноября сыграет в гостях против тольяттинского «Акрона», «Ростов» 23 ноября на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».