Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
«Ростов» впервые за 6 лет обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Ростов» не мог победить «Сочи» в чемпионате страны на протяжении 9 матчей.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 8 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» со счетом 1:0 обыграл «Сочи» в гостевом матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Кирилл Щетинин (40-я минута).

Ростовчане впервые за 6 лет обыграли сочинцев в матче чемпионата страны. «Ростов» не мог победить «Сочи» на протяжении 9 матчей (3 ничьи, 6 поражений). В последний раз до этого ростовчане обыграли сочинцев в октябре 2019 года (2:0).

У «Сочи» три поражения в четырех последних матчах в РПЛ, единственная победа была одержана над «Ахматом» (4:2). «Ростов» потерпел одно поражение в десяти последних матчах в чемпионате.

«Сочи» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 8 очков после первого круга чемпионата. «Ростов» идет 9-м, у команды 18 очков. В следующем туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, «Сочи» 21 ноября сыграет в гостях против тольяттинского «Акрона», «Ростов» 23 ноября на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Сочи
0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Кирилл Щетинин
(Мохаммад Мохеби)
40′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
5
Набиль Абердин
28
Руслан Магаль
44
Неманья Стоич
6
Игнасио Сааведра
8
Михаил Игнатов
25
Яхья Аттьят-Аллах
23′
86′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
86′
59
Руслан Барт
3
Александр Солдатенков
89′
9
Захар Федоров
20
Дмитрий Васильев
70′
7
Антон Зиньковский
45
Франсуа Камано
71′
19
Александр Коваленко
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
87
Андрей Лангович
17′
68′
57
Илья Жбанов
10
Кирилл Щетинин
88′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
78′
91
Антон Шамонин
9
Мохаммад Мохеби
78′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
Сочи
Ростов
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
1
6
Удары в створ
0
3
Угловые
1
2
Фолы
5
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти