Легенда ЦСКА объяснил, что делать «Динамо» с Карпиным

«Если у него какие-то конфликты есть в коллективе, то это другое дело. Если у него нет беспорядка с коллективом — значит, нужно продолжать работать. Если уже случились какие-то недоразумения с футболистами, уже возникли группировки в команде, то все, надо тренера менять. Если все нормально, трогать Карпина нельзя ни в коем случае. Пусть ставит свою игру», — заявил Пономарев.