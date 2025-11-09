Ричмонд
Черчесов назвал недостойным поведение тренеров «Спартака»

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1. Станкович получил желтую за споры с судьей, устроил перепалку с журналистом и не пришел на пресс-конференцию. Черчесов сказал, что тренеры «Спартака» кричат после каждого свистка арбитра.

Источник: Соцсети

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что его коллеги из штаба «Спартака» «как с цепи сорвались» во время матча 15-го тура РПЛ в Грозном. Слова Черчесова приводит «Матч ТВ».

«Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.

На вопрос о перепалке с помощником главного тренера «Спартака» Ненадом Сакичем после игры Черчесов сказал: «Успокойтесь, так нельзя. Каждый свисток орут, даже самого спокойного тренера вывели из себя. Я про себя. Как с цепи сорвались. Их с победой, но как‑то даже недостойно “Спартака”, я бы сказал».

Главный тренер московского клуба Деян Станкович во втором тайме получил предупреждение за «демонстративное несогласие с решением судьи», следует из протокола.

Станкович устроил перепалку с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию после игры, «потеряв голос», пишет «Чемпионат».

Сакич после матча сказал, что он человек «достаточно сдержанный и спокойный», но во время матча «творились неприемлемые вещи».

«Судья свистел сегодня много фолов в нашу сторону, а в обратную — нет. Это происходит не в первый раз», — отметил тренер «красно-белых».

Матч обслуживала бригада Артема Чистякова.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 5087 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Голы
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Спартак
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ахмат
Спартак
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
3
Угловые
8
1
Фолы
16
24
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
