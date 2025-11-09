Черчесов назвал недостойным поведение тренеров «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что его коллеги из штаба «Спартака» «как с цепи сорвались» во время матча 15-го тура РПЛ в Грозном. Слова Черчесова приводит «Матч ТВ».
«Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
На вопрос о перепалке с помощником главного тренера «Спартака» Ненадом Сакичем после игры Черчесов сказал: «Успокойтесь, так нельзя. Каждый свисток орут, даже самого спокойного тренера вывели из себя. Я про себя. Как с цепи сорвались. Их с победой, но как‑то даже недостойно “Спартака”, я бы сказал».
Главный тренер московского клуба Деян Станкович во втором тайме получил предупреждение за «демонстративное несогласие с решением судьи», следует из протокола.
Станкович устроил перепалку с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию после игры, «потеряв голос», пишет «Чемпионат».
Сакич после матча сказал, что он человек «достаточно сдержанный и спокойный», но во время матча «творились неприемлемые вещи».
«Судья свистел сегодня много фолов в нашу сторону, а в обратную — нет. Это происходит не в первый раз», — отметил тренер «красно-белых».
Матч обслуживала бригада Артема Чистякова.
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти