«Краснодар» с трудом выстоял в Калининграде и сохранил лидерство. «Балтика» наиграла на победу

По ходу решающей части чемпионского сезона у «Краснодара» был отрезок, когда Мурад Мусаев стабильно выбирал один и тот же стартовый состав. С тех пор набор качественных исполнителей у «быков» стал заметно шире, и даже лучший ассистент последнего чемпионата Франции Перрен не всегда начинает матчи с первых минут. Но все равно кадровые сложности перед встречей в Калининграде выглядели пугающе. Из-за дисквалификаций в воскресенье черно-зеленым не могли помочь ведущий центральный защитник (Диего Коста), важнейший игрок средней линии (Дуглас Аугусто), лучший бомбардир (Кордоба) и самый универсальный и качественный джокер (Кривцов).
Зато на поле был Сперцян, который забил с подачи Перрена не самый типичный для себя гол — ударом головой, скорее в стиле Кордобы. Только «Балтика», поддерживая взятый гостями темп (а чаще — задавая ритм), словно не заметила возникших проблем и быстро их ликвидировала. Вброс аута Бевеевым — это давно уже полноценный стандарт, в этот раз завершившийся голом Хиля. А результативную скидку в район дальней штанге выполнил перепрыгнувший Тормену Беликов.
Еще в 2023 году Иван вместе со «Строителем» из Каменск-Шахтинского играл на любительском уровне, а прошлой весной дебютировал во Второй лиге «Б». В «Балтику» его пригласили из «Твери», и история 21-летнего уроженца Луганска показывает, что и текущий лимит — не помеха молодым российским футболистам. Настоящий талант пробьется всегда, как в свое время в основу ЦСКА при наличии дорогостоящих иностранных конкурентов ворвался Жирков. А в условиях серьезной конкуренции еще и можно быстрее прогрессировать.
«Краснодар» же рисковал проиграть первый тайм, однако избежал неприятностей благодаря Тормене, который исправился за результативную ошибку, заблокировав опаснейший удар Хиля. Но, наверное, в этот момент «быки» готовы были пропустить, не потеряв при этом Петрова. Атака балтийцев началась с того, что ветеран южан, находясь с мячом, неловко оступился и смог покинуть поле только на носилках. Сергея по позиции заменил Гонсалес, и такой же принцип был использован Мусаевым при выборе стартового состава. Исключение — выбор центрального нападающего, где формально роль «ложной девятки» выполнял Батчи. Только по факту в роли наконечника ситуативно мог выступить любой из атакующего квартета.
С одной стороны это придавало элемент непредсказуемости, как в случае с голом Сперцяна. С другой — без Кордобы краснодарцы оказались лишены такой опции, как длинные передачи, за которые в отсутствие колумбийца зацепиться было некому. Между тем данный способ выхода из обороны был совсем не лишним с учетом фирменного прессинга команды Андрея Талалаева. Именно давление и отбор краснодарского воспитанника Манелова закончились мощным выстрелом Филина, который сотряс перекладину. Еще ближе к успеху был попавший в штангу Беликов, когда хозяева здорово поборолись в штрафной за верховой мяч.
В этот же список можно добавить грубую ошибку Пальцева, который самостоятельно все исправил, так как его оппонент просто растерялся от подобной неслыханной щедрости и не успел подстроиться под мяч. «Балтика», что очевидно, играла лучше и значительную часть матча действовала с позиции силы. Хозяева имеют все основания сетовать на то, что не дожали чемпиона. Примерно как в ситуации с еще одним аутом Бевеева и невероятным спасением Агкацева после удара Ильи Петрова с подбора.
По такой игре замены в атакующей линии «Краснодара» выглядели, в том числе и как попытка за счет свежести джокеров снять уровень давления на собственные ворота. Помогало, правда, не слишком сильно. Хозяева рвались вперед, еще и регулярно напрягая чемпионскую оборону благодаря многочисленным стандартам. Если, подводя итог, употребить фразу «Краснодар» выстоял«, — это будет не так далеко от истины. “Балтика” сыграла очень круто. А “быки” уходят на международную паузу лидером — но уже не единоличным, а лишь по дополнительным показателям опережая ЦСКА.
Андрей Кузичев