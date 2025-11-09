«Краснодар» с трудом выстоял в Калининграде и сохранил лидерство. «Балтика» наиграла на победу

С одной стороны это придавало элемент непредсказуемости, как в случае с голом Сперцяна. С другой — без Кордобы краснодарцы оказались лишены такой опции, как длинные передачи, за которые в отсутствие колумбийца зацепиться было некому. Между тем данный способ выхода из обороны был совсем не лишним с учетом фирменного прессинга команды Андрея Талалаева. Именно давление и отбор краснодарского воспитанника Манелова закончились мощным выстрелом Филина, который сотряс перекладину. Еще ближе к успеху был попавший в штангу Беликов, когда хозяева здорово поборолись в штрафной за верховой мяч.