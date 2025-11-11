Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.01
П2
5.85
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Заместитель главы «Зенита» Аршавин: мы находимся на связи с агентом Головина

Заместитель главы правления клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит», экс-полузащитник клуба и сборной России Андрей Аршавин высказался об интересе к персоне полузащитника «Монако» Александра Головина.

Источник: Getty Images

«Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина. Мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет, какие у него мысли?» — цитирует Аршавина сайт Sports.ru.

29-летний Головин, являющийся воспитанником академии московского ЦСКА, выступает в составе «Княжеского клуба» с июля 2018 года, имея действующий контракт до конца июня 2029 года.

В сезоне-2025/2026 российский хавбек монегасков успел провести семь матчей в чемпионате Франции, где забил два гола, и две встречи в Лиге чемпионов УЕФА. Сайт Transfermarkt оценил стоимость Головина в 20 миллионов евро.

4 ноября в разговоре с сайтом Metaratings.ru защитник ЦСКА Данил Круговой предположил, что Головину хорошо в «Монако» и совершенно незачем возвращаться на родину.