Заместитель главы «Зенита» Аршавин: мы находимся на связи с агентом Головина

«Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина. Мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет, какие у него мысли?» — цитирует Аршавина сайт Sports.ru.
29-летний Головин, являющийся воспитанником академии московского ЦСКА, выступает в составе «Княжеского клуба» с июля 2018 года, имея действующий контракт до конца июня 2029 года.
В сезоне-2025/2026 российский хавбек монегасков успел провести семь матчей в чемпионате Франции, где забил два гола, и две встречи в Лиге чемпионов УЕФА. Сайт Transfermarkt оценил стоимость Головина в 20 миллионов евро.
4 ноября в разговоре с сайтом Metaratings.ru защитник ЦСКА Данил Круговой предположил, что Головину хорошо в «Монако» и совершенно незачем возвращаться на родину.