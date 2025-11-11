Ричмонд
Тимур Гурцкая: Александр Соболев — самый слабый футболист «Зенита»

Российский футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!» подверг критике игру нападающего клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» Александра Соболева.

Источник: ФК "Зенит"

«Если он ещё раз выйдет, я, честно говоря, буду очень разочарован в Семаке. Я и так разочарован, но в этом случае буду окончательно. Потому что Соболев не просто самый слабый игрок “Зенита”, он даже слабее, чем выходящий 36-летний Ерохин. Он просто балласт команды», — отметил Гурцкая.

Цвета «сине-бело-голубых» 28-летний Соболев защищает с конца августа 2024 года, перейдя из московского «Спартака» и имея контракт до конца июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 нападающий «Зенита» вышел на поле в 13 матчах РПЛ, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу, а также в шести встречах FONBET Кубка России (2+1). Transfermarkt оценил рыночную стоимость Соболева в шесть миллионов евро.

31 октября в комментарии сайту Metaratings.ru заслуженный тренер РСФСР по футболу Юрий Сёмин предположил, что Соболеву не хватает мастерства, и именно по этой причине форвард проигрывает конкуренцию в петербургском клубе.