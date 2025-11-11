Тимур Гурцкая: Александр Соболев — самый слабый футболист «Зенита»

«Если он ещё раз выйдет, я, честно говоря, буду очень разочарован в Семаке. Я и так разочарован, но в этом случае буду окончательно. Потому что Соболев не просто самый слабый игрок “Зенита”, он даже слабее, чем выходящий 36-летний Ерохин. Он просто балласт команды», — отметил Гурцкая.