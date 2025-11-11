Не звездная карьера игрока, стажировки в «Ювентусе» и любовь к «Ливерпулю» Клоппа: кто такой Вадим Романов, который будет тренировать «Спартак»?

Не прошло и двух дней с наступления международной паузы, как в российском инфополе громыхнуло — «Спартак» объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами. По итогам первого круга команда занимает шестое место в РПЛ и отстает от лидера на восемь очков. Договор расторгнут по соглашению сторон.
Сербский специалист давно давал основания для отставки, некоторые болельщики даже считают решение руководства запоздалым. Красноречивее всего ситуацию описывает последний эпизод, связанный со Станковичем в России. Деян прямо во время послематчевого интервью возмутился содержанием вопросов и поругался с грозненским журналистом Адамом Ахмадовым. Таким его период во главе «Спартака» и запомнится — бурным, вспыльчивым, порой разрушительным и истеричным.
Московский клуб сразу объявил, кто будет руководить командой в ближайшее время. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в штаб Станковича в течение всех полутора лет.
Романов — спартаковский воспитанник. Он выступал на позиции левого защитника, но больших успехов не добился. В основе родного клуба не провел ни одного матча, играя лишь за дубль, а потом практически всю карьеру мотался между вторым и третьим дивизионами: липецкий «Металлург», «Химки», «Краснознаменск», «Орел», «Звезда» и так далее. Высшую лигу Вадим Юрьевич познал только во время командировки в Белоруссию, где 41 раз выходил на поле в составе «Нафтана».
Путь футболиста, очевидно, перспективами не радовал, да и здоровье, со слов самого защитника, не позволяло продолжать, поэтому уже в 31 год Романов с профессиональным спортом закончил. В декабре 2014 года начал тренировать, получив должность в академии «Спартака», которую в 2020-м возглавил.
«По завершении игровой карьеры футболисты стоят перед выбором: одни становятся селекционерами, другие — тренерами, третьи вообще уходят из футбола. Мне хотелось остаться в футболе, но важно было определить область, в которой смогу приносить максимальный результат. Сначала я пошел учиться на спортивного менеджера: изучал и скаутинг, и менеджмент, и маркетинг. Но со временем все больше убеждался, что хочу именно тренировать. И считаю, что угадал, — я получаю от этой работы удовольствие и надеюсь, полезен футболистам, с которыми работаю», — рассказывал Романов.
Старшим тренером и помощником он работал с разными возрастами от 2001 до 2009 года рождения. Под его руководством команды неоднократно выигрывали зимнее и летнее первенства Москвы, брали медали международных и национальных турниров. Несколько игроков, которых воспитывал Вадим Юрьевич, впоследствии дебютировали за основной «Спартак»: Михаил Игнатов, Дмитрий Маркитесов, Павел Мелешин, Владислав и Виталий Шитовы, Даниил Зорин и другие. Летом 2022 года Романова назначили главным тренером спартаковской молодежки, у руля которой он провел 57 матчей.
В процессе движения вверх по карьерной лестнице специалист ездил на стажировки в Италию, в «Ювентус» и «Торино», а еще посещал семинары сотрудников «Атлетико» в Сочи. Отвечая на вопрос об эталонном футболе, Романов приводил в пример «Ливерпуль» Клоппа: «Команда сбалансирована, организованна, футболисты четко понимают свои обязанности в разных фазах игры».
Вадим Юрьевич в большинстве матчей молодежки использовал схему с тремя центральными защитниками, поэтому «Спартаку» в ближайшее время вряд ли придется адаптироваться под что-то кардинально новое для себя. Тем более Романов и команда хорошо знакомы друг с другом, никаких притирок не предвидится. Дебютировать исполняющему обязанности предстоит сразу в домашнем дерби против ЦСКА 22 ноября.
Трофим Гондюреев