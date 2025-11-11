Не звездная карьера игрока, стажировки в «Ювентусе» и любовь к «Ливерпулю» Клоппа: кто такой Вадим Романов, который будет тренировать «Спартак»?

«По завершении игровой карьеры футболисты стоят перед выбором: одни становятся селекционерами, другие — тренерами, третьи вообще уходят из футбола. Мне хотелось остаться в футболе, но важно было определить область, в которой смогу приносить максимальный результат. Сначала я пошел учиться на спортивного менеджера: изучал и скаутинг, и менеджмент, и маркетинг. Но со временем все больше убеждался, что хочу именно тренировать. И считаю, что угадал, — я получаю от этой работы удовольствие и надеюсь, полезен футболистам, с которыми работаю», — рассказывал Романов.