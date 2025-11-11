Реакция на отставку Станковича: Семин и Мостовой не удивлены, Юран и Каррера рвутся занять его место

«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно, это понимали все, кому дорог “Спартак” и кто разбирается в футболе. Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо. Но дело в том, что два раза победили и серб выставил одинаковый состав — то есть он нащупал костяк. И на тебе — увольнение! Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал Губерниев «СЭ».