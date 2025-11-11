Реакция на отставку Станковича: Семин и Мостовой не удивлены, Юран и Каррера рвутся занять его место

Сербский специалист Деян Станкович официально покинул «Спартак» вечером 11 ноября. Место главного тренера красно-белых — одно из самых желанных в стране. Поэтому освободившаяся вакансия сразу вызвала бурю комментариев. Собрали реакцию на отставку.
«Помешали нефутбольные истории»
По мнению бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, подобное увольнение — совершенно нормальное событие для любого тренера. Клуб не устраивали результаты.
«Шестое место — это не то, на что рассчитывает клуб. У команды были плохие и очень хорошие матчи, но нет стабильности. Если бы “Спартак” наладил игру, то боролся бы за чемпионство. У красно-белых хороший подбор футболистов, особенно в атаке», — сказал Семин.
Согласен с тренером и бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци. «Это решение лежало на поверхности. Нисколько не удивлен. Поможет ли это “Спартаку”? Только время покажет», — заявил специалист «СЭ».
При этом экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил, что Станкович скорее был полезен красно-белым, но помешали «нефутбольные истории».
«Многие догадывались — это скоро произойдет, но я думал, отставка случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему. В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями…» — сказал Мостовой «СЭ».
А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал отставку Станковича абсурдом. Для журналиста она стала неожиданностью.
«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно, это понимали все, кому дорог “Спартак” и кто разбирается в футболе. Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо. Но дело в том, что два раза победили и серб выставил одинаковый состав — то есть он нащупал костяк. И на тебе — увольнение! Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал Губерниев «СЭ».
«Приехал, деньги получил и уехал»
Автором самой яркой цитаты на данный момент является бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
«Запомнился — слишком громкое слово. Тренер как тренер, в “Спартаке” они каждые полгода меняются. Станкович приехал, деньги получил и уехал. Результата у него нет, футболисты особо не прогрессировали. Ничем он мне не запомнился», — передает слова Ташуева Sport24.
При этом среди кандидатур на позицию главного тренера он выделил себя, Станислава Черчесова и Андрея Талалаева. Готов вновь поработать в Москве и итальянец Массимо Каррера.
«Если мне позвонят из “Спартака” с предложением возглавить клуб, то я точно не отвечу “нет”! С радостью вернусь в клуб», — сказал бывший тренер красно-белых «СЭ».
Также о желании возглавить москвичей сообщил Сергей Юран. Как отметил специалист в интервью «Матч ТВ», он знает, как добиться результата.
«У каждого есть желание поработать в “Спартаке”. Я много лет проработал тренером, и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня возглавить “Спартак” было бы серьезным вызовом. Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить “Спартак”. Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — заявил Юран.
«Вадим Юрьевич, удачи!!»
Исполняющим обязанности главного тренера станет 47-летний Вадим Романов, который с прошлого года входит в тренерский штаб первой команды, — личность для РПЛ новая. Одним из первых поздравил специалиста с назначением комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале: «Ура!!! Вадим Юрьевич, удачи!!!».
Интересно, что, по данным опроса «Кто из тренеров должен возглавить команду» на сайте «СЭ», на момент написания материала лидируют Владимир Ивич, Андрей Талалаев и Александр Мостовой. Кого выберет руководство «Спартака», скоро узнаем. Пока, по нашей информации, определенности в этом вопросе до сих пор нет.
Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых победили 37 раз, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
Максим Слекишин