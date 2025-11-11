«Больше, чем клуб». «Спартак» расстался с тренером Станковичем

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что при Станковиче игроки не развивались. «Станкович много чем запомнился, и я даже не говорю о его поведении, конфликтах, пусть это все останется за скобками, — сказал он ТАСС. — Хочу отметить, что при нем игроки команды абсолютно не развивались, он не смог раскрыть их лучшие качества. Когда он приходил, у меня были большие ожидания от него, потому что он, как любят говорить, человек футбольный, он столько всего выиграл на высшем уровне. Но, как показала практика, хороший игрок и хороший тренер — это не всегда одно и то же. При том, что ему брали тех игроков, кого он хотел, результат удовлетворительный, но не более того».